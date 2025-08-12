Dennis Man a semnat un contract pe patru sezoane cu PSV Eindhoven

Gruparea Parma Calcio a anunţat că mijlocaşul Dennis Man a fost transferat definitiv la PSV Eindhoven. El a semnat un contract pe patru sezoane şi a fost prezentat marţi dimineaţă la stadionul Philips.

Man a venit la Parma în ianuarie 2021 şi a evoluat în 142 de meciuri, marcând 28 de goluri şi adunând 17 pase decisive:

Potrivit comunicatului formaţiei italiene, el a jucat un rol principal în promovarea în Serie A şi în salvarea de la retrogrdare obţinută în sezonul trecut.

Dennis Man (26 de ani) a mai jucat pentru UTA Arad şi FCSB.