Departamentul de Stat al SUA revocă 6.000 de vize de student

Departamentul de Stat a revocat peste 6.000 de vize de student internaţional din cauza încălcării legilor SUA şi a depăşirii perioadei de şedere, a declarat departamentul pentru BBC.

Agenţia a afirmat că „marea majoritate” a încălcărilor au fost agresiuni, conducere sub influenţa alcoolului (DUI), furturi şi „sprijin pentru terorism”.

Măsura vine în contextul în care administraţia Trump continuă să ia măsuri dure împotriva imigraţiei şi a studenţilor internaţionali. Deşi Departamentul de Stat nu a specificat ce înseamnă „sprijinirea terorismului”, administraţia Trump a vizat unii studenţi care au protestat în sprijinul Palestinei, argumentând că aceştia au manifestat un comportament antisemit, conform sursei.

Din cele 6.000 de vize de student care au fost revocate, Departamentul de Stat a declarat că aproximativ 4.000 dintre acestea au fost revocate deoarece vizitatorii au încălcat legea.

Alte 200-300 de vize au fost, de asemenea, revocate pentru „terorism comis în conformitate cu INA 3B”, a declarat Departamentul de Stat, referindu-se la codul care defineşte „activitatea teroristă” în sens larg ca acte care pun în pericol viaţa umană sau încalcă legea SUA.

SUA reia acordarea vizelor de student, dar ordonă o verificare mai strictă a reţelelor sociale Studenţii spun că „regretă” că au aplicat la universităţi din SUA după modificările aduse vizelor

La începutul acestui an, administraţia Trump a suspendat programarea întâlnirilor pentru acordarea vizelor pentru studenţii internaţionali.

În iunie, când au reluat programările, au anunţat că vor cere tuturor solicitanţilor să-şi facă publice conturile de pe reţelele sociale pentru o verificare mai strictă. Au declarat că vor căuta „orice indicii de ostilitate faţă de cetăţenii, cultura, guvernul, instituţiile sau principiile fondatoare ale Statelor Unite”.

Ofiţerii Departamentului de Stat au primit, de asemenea, instrucţiuni să îi verifice pe cei „care susţin, ajută sau sprijină terorişti străini desemnaţi şi alte ameninţări la adresa securităţii naţionale; sau care comit hărţuire sau violenţă antisemită ilegală”.