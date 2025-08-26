Deputat AUR acuză USR de vânătoare de sinecuri, folosind argumente reluate de la PSD

Cosmin Iosub, deputat AUR, a lansat critici la adresa USR, acuzând partidul că ar urmări obţinerea de sinecuri şi folosind argumente similare cu cele invocate în ultimele zile de mai mulţi lideri PSD.

„În realitate, useriştii sunt de două luni la guvernare, după scurta perioadă din 2021, şi deja au numit în structurile de putere prieteni, rude şi foşti politicieni eşuaţi din propria tabără. În loc să eliminaţi reţeaua de sinecuri create pe criterii politice, folosiţi puterea pentru a vă menţine în funcţii”, a transmis Iosub într-un comunicat.

El a adăugat că USR „nu are nici voinţa, nici intenţia de a reforma România”, acuzând partidul că „a minţit electoratul, a făcut pact cu sistemul şi, deşi are doar 10%, distruge meritocraţia şi încrederea celor care şi-au pus speranţa în oamenii noi”.

Afirmaţiile sale vin după ce, cu două zile înainte, Radu Oprea (PSD), secretar general al Guvernului, susţinea că USR a depus 1.000 de CV-uri pentru posturi în companiile de stat, dintre care 600 ar fi ajuns la Ministerul Economiei. „Pot înţelege presiunea conducerii ministerului, obligată să-şi încalce propriile principii pentru a mulţumi mulţimea useristă avidă de funcţii”, a spus Oprea.

Şi Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, a acuzat USR de „goană după funcţii”, în contextul în care partidul condus de Dominic Fritz a cerut organizarea în noiembrie a alegerilor pentru Primăria Capitalei.