Deputatul AUR Dan Tanasă a postat un presupus mesaj de ameninţare pe care l-ar fi primit

Deputatul AUR Dan Tanasă a publicat pe reţeaua X un presupus mesaj de ameninţare, însă adresa de e-mail a expeditorului conţine chiar numele său.

Contactat de G4Media pentru clarificări privind autenticitatea adresei de e-mail de la care ar fi primit mesajul, parlamentarul nu a putut fi găsit, telefonul acestuia fiind închis.

În ultimele săptămâni, Dan Tanasă, deputat al partidului AUR, s-a remarcat printr-un discurs puternic anti-imigraţie. Recent, el a scris pe Facebook: „Refuzaţi comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajaţi importul de muncitori necalificaţi din Asia şi Africa. Treziţi-vă!”.

La scurt timp după aceste declaraţii, un tânăr a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind prins în flagrant de un poliţist aflat în timpul liber, în timp ce agresa un livrator străin.