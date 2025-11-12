Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Deputatul PSD Răzvan Ciortea, trimis în judecată pentru abuz în serviciu şi fals în declaraţii

T.B.
Politică / 12 noiembrie, 10:37

Deputatul PSD Răzvan Ciortea, trimis în judecată pentru abuz în serviciu şi fals în declaraţii

Deputatul PSD Răzvan Iulian Ciortea a fost trimis în judecată de DNA pentru săvârşirea infracţiunilor de participaţie improprie, în modalitatea instigării, la abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, participaţie improprie, în modalitatea instigării, la instigare la fals intelectual şi fals în declaraţii.

Procurorii îl acuză de Răzvan Ciortea că, în anul 2023, pe vremea când era subprefect în judeţul Cluj, a condus un autoturism pe A10 cu o viteză de 164 km/h, pe o porţiune cu o limită de 100 km/h, însă a susţinut că la volan se afla altă persoană.

"În rechizitoriul procurorilor se arată că, în cauză, există probe din care rezultă următoarea stare de fapt. La data de 08 august 2023, poliţiştii din cadrul Biroului de Poliţie Autostrada 1 Râmnicu Vâlcea - Deva au depistat în trafic un autoturism marca Mercedes, înregistrat pe numele unei societăţi comerciale, în timp ce se deplasa pe autostrada A10 cu viteza de 164 km/h, pe o porţiune cu o limită de 100 km/h, depăşind viteza legală cu 64 km/h, abatere filmată şi constatată de radar. Ulterior, la data de 25 septembrie 2023, într-o adresă transmisă către structura de poliţie menţionată, inculpatul Ciortea Răzvan Iulian ar fi menţionat că la volanul autoturismului care a comis abaterea se afla o altă persoană, împrejurare atestată în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei întocmit de poliţişti, deşi în realitate autoturismul fusese condus de către inculpat. Astfel, acesta ar fi obţinut un folos necuvenit constând în neluarea, de către organele de poliţie, a măsurilor legale faţă de inculpat (autor al contravenţiei)", transmite DNA miercuri într-un comunicat de presă.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, având în vedere calitatea de deputat a inculpatului.

Opinia Cititorului ( 4 )

Acord

Regulamentul

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 12.11.2025, 10:46)

    Mai, pro-europenii cu Romania Onesta,

    iar povesti cu "ciuma rosie" 

    dar la guvernare stati ca fratii cu infractorii ?!

    nu mai tine propaganda,veniti cu ceva mai nou si mai credibil. 

    Acord

    Regulamentul

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 12.11.2025, 11:08)

    e frumos ca scot acum niste dosare pt mizilicuri din dosar. poate nu chiar mizilicuri dar totusi mizilicuri fata de coruptia din tara. si orcium se va prescrie sau etc.

    Acord

    Regulamentul

    1. 2.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
      (mesaj trimis de anonim în data de 12.11.2025, 11:08)

      din sertar

      Acord

      Regulamentul

      2.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
      (mesaj trimis de anonim în data de 12.11.2025, 11:15)

      La dl acesta nu-i prea corespund nici declaratiile de avere, cu realitatea.

      Are tot neamul lui, masini de peste 100 000 euro, luate pe o firma mamei (de probabil 100 de ani) care are venituri anuale de 5 000 de lei!!!!

      ANI, ANAF, DNA, cand ne ocupam si de bogatii din politica??? 

      Acord

      Regulamentul

Ziarul BURSA

12 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 12 noiembrie

