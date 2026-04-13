Diana Buzoianu: ”Nu există contradicţie între a-ţi iubi ţara şi a crede într-o Europă unită”

Ministrul Apelor, Pădurilor şi Mediului, Diana Buzoianu, felicită Ungaria pentru rezultatul alegerilor de duminică şi pentru înfrângerea lui Viktor Orban, afirmând că pentru ea acest moment „confirmă o idee esenţială”, că nu există nicio contradicţie între a-ţi iubi ţara şi a crede într-o Europă unită şi puternică, informează news.ro.

„Felicitări, Ungaria! Pentru mine, acest moment confirmă o idee esenţială: nu există nicio contradicţie între a-ţi iubi ţara şi a crede într-o Europă unită şi puternică. Ba din contră, patriotismul real în secolul XXI, când vrei ca ţara ta să fie sigură şi prosperă, înseamnă şi să îţi doreşti casa ta în inima Europei, cu parteneriate între ţări prietene, cu valori comune”, afirmă Diana Buzoianu într-un mesaj pe Facebook.

„Gândurile mele merg şi către comunitatea maghiară din România. Sunt convinsă că rezultatul electoral din această zi este un semn că democraţia, prosperitatea şi valorile europene rămân reperele care ne ţin împreună. Şi că, într-un astfel de sistem, fiecare dintre noi are drepturile mai protejate. Aşa că închei zicând iar: felicitări, Ungaria!”, este mesajul transmis de Diana Buzoianu după ce Viktor Orban, al cărui partid a fost la putere timp de 16 ani, a pierdut alegerile, şi-a recunoscut înfrângerea.

Premierul Viktor Orban şi-a recunoscut, duminică seară, înfrângerea în faţa susţinătorilor săi. După 16 ani de când se află neîntrerupt la putere, timp în care a exasperat Europa, Viktor Orban se pregăteşte acum să fie liderul opoziţiei.

El a ţinut un discurs în care a spus că rezultatul alegerilor este „clar”, recunoscându-şi înfrângerea. El a confirmat că l-a felicitat pe adversar şi a recunoscut că rezultatul este dureros pentru Fidesz. Orban a mai spus că partidul său va servi Ungaria din opoziţie.

El a afirmat că, în cei peste 30 de ani de când se află în fruntea partidului Fidesz, „a trăit ani grei şi uşori, frumoşi şi trişti”, dar a insistat că „niciodată, niciodată, niciodată nu va renunţa”.