Diana Buzoianu (USR): Problema nu e semnătura, ci respectarea acordului, după ce PSD a mai încălcat unul

Senatoarea USR Diana Buzoianu a publicat un mesaj pe Facebook în care răspunde declaraţiei lui Sorin Grindeanu că semnează orice acord, subliniind că problema nu este semnătura, ci respectarea acordului, mai ales că PSD a mai semnat şi încălcat un acord anterior, conform postării citate. Buzoianu a întrebat retoric dacă cererea PSD de a fi singuri la putere sau cu un premier loial lor, însoţită de promisiunea de a semna un acord, arată responsabilitate sau goană după putere, potrivit sursei.