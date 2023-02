Digital Marketing anunţă lansarea primului ecosistem de marketing dedicat profesioniştilor din Europa

Anul 2023 vine cu noutăţi importante pe piaţa de marketing din România. După ce, conform Media FactBook, sectorul de publicitate şi media a depăşit 640 milioane de euro în 2022, în creştere cu peste 6% faţă de anul anterior, profesioniştilor în industrie le sunt deschise noi oportunităţi de conectare, inovare şi formare profesională. În acest context, agenţia românească independentă de Digital Marketing "Marketiu" anunţă lansarea celui mai cuprinzător ecosistem de marketing dedicat profesioniştilor în domeniu din Europa, conform unui comunicat remis redacţiei.

Potrivit sursei citate, piaţa de Digital Marketing, a văzut cea mai mare creştere în 2022 în România - peste 20% de la an la an, ajungând astfel la aproximativ 35% din totalul pieţei de media naţional - este centrul principal de interes şi spaţiul în care se va concentra dezvoltarea şi creşterea ecosistemului.

În paralel cu agenţia deja recunoscută pe piaţa din România, dar şi pe cele internaţionale, sub umbrela noului proiect vor intra şi brandurile partenere: DigiCon - conferinţa dedicată exclusiv liderilor în marketing, The Marketing Uni - hub-ul de e-learning dedicat profesioniştilor ce doresc avansarea rapidă în carieră şi dobândirea de know-how practic şi The European Marketing Institute - comunitatea dedicată exclusiv specialiştilor în domeniu.

Ecosistemul nou-creat are ca scop principal consolidarea comunităţii de marketeri din Europa, prin oferirea de resurse de cea mai înaltă calitate, acces la noutăţi, trenduri, tehnologii disruptive şi tool-uri profesionale pe tot parcursul carierei, încă din primii ani de activitate. Aceştia vor putea accesa resurse diverse în funcţie nu doar de nevoi, dar şi de bugetele disponibile - de la evenimente private, la produse de învăţare şi cursuri, rapoarte de piaţă sau chiar servicii profesionale de promovare online.

"Având experienţa lucrului în trei ţări europene - Marea Britanie, Danemarca şi România - dar şi a antreprenoriatului în Marketing în două dintre acestea, am descoperit că, pentru marea majoritate a colegilor de industrie, oportunităţile de knowledge sharing cu marketerii din alte arii geografice sunt de multe ori limitate la network-ul la care au acces în cadrul companiei în care activează. Astfel, de la Agenţia originar fondată în UK şi extinsă în România în 2018, a luat naştere conferinţa de inovare şi trenduri în Marketing DigiCon în 2019, în România, iar pe parcursul anului 2020 s-a născut dorinţa formării unei comunităţi mai ample care să susţină networking-ul la fiecare nivel, distribuirea de informaţii de ultimă oră în industrie şi dezvoltarea personală continuă a colegilor marketeri - The European Marketing Institute. Prin EMI ne dorim să alimentăm curiozitatea, propagarea de informaţii noi relevante, relaţiile între marketerii din Europa, dar şi adoptarea inovaţiilor mai rapid şi mai departe decât pe plan local. Totodată, prin acest ecosistem şi impactul pozitiv pe care cred că îl va avea în următorii 3-5 ani, am încredere că vom putea să aducem România pe hartă ca un centru - un hub - pentru marketing de calitate, inovare şi networking" declară Andrei Tiu, CEO, Marketiu.

În România, potrivit estimărilor experţilor din domeniu, activează aproximativ 40.000 de profesionişti în sectorul de Advertising & Market Research în 2015, număr care este în continuă creştere, odată cu ascensiunea pieţei de Digital, astfel că impactul pozitiv aşteptat ca urmare a dezvoltării noului proiect este unul notabil şi cu efecte pozitive de durată pe plan naţional şi internaţional. Echipa de management estimează că până la sfârşitul anului 2023 vor fi primite peste 1000 de aplicaţii pentru a deveni membru de la profesionişti în domeniu mai ales din Europa Centrală şi de Est, iar în primii trei ani creşterea este previzionată la cel puţin 5000 membri verificaţi şi validaţi.

Alături de Marketiu, DigiCon Marketing Innovation Conference şi The European Marketing Institute, platforma de e-learning dedicată marketerilor The Marketing Uni este anunţată ca partener oficial ce va susţine şi livra către nevoia de training atât individual, cât şi organizaţional în ceea ce priveşte marketingul digital şi strategiile de ultimă oră din piaţă. Membrii ecosistemului vor avea acces la multiple resurse gratuite, printre care şi conţinutul podcastului The Marketing Innovation Show unde aceştia pot aplica inclusiv pentru a fi prezenţi în cadrul episoadelor din cadrul noilor sezoane, se menţionează în comunicat.