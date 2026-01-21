Din 22 ianuarie, GRAFFITI PLUS (GRF+) deschide runda de plasament privat

GRAFFITI PLUS (GRF+), una dintre cele mai solide agenţii de pe piaţa de consultanţă în comunicare şi brand marketing din România, deschide joi, pe 22 ianuarie, oferta de acţiuni nou emise, disponibilă în cadrul rundei de plasament privat pre-listare adresată investitorilor de retail. Valoarea minimă a ticketului de participare este de aproximativ 2.700 euro, iar subscrierile din primele 3 zile beneficiază de un discount special.

Agenţia îşi propune să atragă aproximativ 500 de mii de euro de la investitorii interesaţi să deţină pachete minoritare de acţiuni GRF+ înainte de listarea companiei pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti, estimată pentru primul semestru 2026.

„La scurt timp după semnarea contractului PNRR pentru listare, GRAFFITI PLUS lansează runda de plasament privat, deschizând astfel oportunităţi unice pentru investitori: este singura ofertă de pre-listare disponibilă pe piaţa românească de capital pentru intrarea timpurie în acţionariatul GRF+ care aduce totodată şi statutul de investitor în industria de consultanţă în comunicare din România. În cadrul acestei runde, investitorii benficiază de un discount de 20% pentru subscrierile din primele 3 zile, într-o ofertă realizată cu sprijinul Goldring, partenerul nostru în drumul către BVB", menţionează Bogdan Tomoiagă, preşedintele Consiliului de Administraţie GRF+.

Compania intenţionează să utilizeze sumele atrase de pe piaţa de capital - plasamentul privat deschis în perioada 22 ianuarie - 4 februarie, respectiv listarea pe piaţa AeRO care va urma anul acesta - pentru a finanţa şi facilita creşterea accelerată a agenţiei.

Priorităţile de business vizează dezvoltarea a 3 direcţii de creştere (pharma & healthcare, sports & sponsorship, data-driven influencer marketing), respectiv integrarea tehnologiei AI într-o serie de procese de lucru-suport, dar şi în dezvoltarea de produse noi, demers care va susţine şi potenţa productivitatea echipei.

GRAFFITI PLUS este una dintre cele mai stabile, cunoscute şi premiate agenţii de comunicare din România, cu o istorie continuă de peste 25 de ani şi prima din această industrie care vine la Bursa de Valori Bucureşti pentru a-şi susţine dezvoltarea.

GRF+ si-a îmbunătăţit continuu performanţele financiare în ultimii 10 ani, obţinând constant profit net, iar în ultimii 5 ani şi-a dublat cifra de afaceri, de la 5,23 milioane de euro în 2020, la 12 milioane de euro la finalul anului 2025 (potrivit estimărilor interne).

Agenţia GRAFFITI PLUS şi-a construit de asemenea un ecosistem de agenţii afiliate care i-a crescut capacitatea de business: MOCAPP (influencer marketing), New Moon (digital), Kamrad (events), Syzygy (corporate & investor relations), respectiv MatchPlan (sports & sponsorship).

Printre punctele forte ale companiei se numără un portofoliu de clienţi divers si rezilient, din domenii multiple, o echipă internă cu mix de generaţii - cea mai extinsă echipă de consultanţi seniori certificaţi internaţional dintr-o agenţie din România (15% din echipă), pregătită pentru transformările tehnologice, respectiv o formulă de leadership stabilă, care a asigurat structură şi disciplină financiară în ultima decadă.

GRF+ are un portofoliu de clienţi care cuprinde lideri globali din mai multe industrii, printre care: BCR, Carrefour, Coca-Cola HBC, Orange România, OMV Petrom, Samsung, Warner-Bros Discovery precum şi alte branduri importante.