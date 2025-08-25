Discuţii tensionate în PSD pe tema concursurilor pentru şefii de secţie din spitale

Propunerea ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, ca şefii de secţie din spitale să fie desemnaţi prin concurs a stârnit un val de critici în şedinţa Biroului Permanent Naţional al PSD, relatează HotNews.ro, de la care transmitem cele ce urmează.

Fostul ministru Florian Bodog a susţinut că măsura „nu este normală”, întrucât nu ar fi sprijinită de facultăţile de medicină. La rândul său, Alexandru Rafila l-a acuzat pe Rogobete că prin această iniţiativă „ne întoarcem la legea lui Vlad Voiculescu”, făcând trimitere la tentativa fostului ministru de a introduce concursuri transparente pentru managerii de spital.

Rogobete s-a apărat, arătând că măsura sa diferă de cea promovată de Voiculescu şi că urmăreşte eliminarea concursurilor „formale”, prin introducerea unor criterii clare de performanţă şi a unor contracte de administrare monitorizate anual. „Ştiu că rezistenţa este mare, dar împreună putem să ne facem bine”, a scris ministrul într-o postare recentă.

În şedinţă, primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, Mihai Tudose şi Gheorghe Şoldan au intervenit în sprijinul lui Rogobete. Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a precizat că partidul „s-a înţeles” pe pachetul de reformă propus, „chiar dacă sunt nemulţumiţi mogulii din sănătate”, potrivit sursei citate.

Proiectul, aflat în transparenţă decizională, face parte din Pachetul 2 de reforme pentru care Guvernul intenţionează să îşi asume răspunderea.