Distribuţie Energie Electrică România a modernizat staţiile Buzău Nord şi Buzău Est printr-o investiţie de 11 milioane lei

Distribuţie Energie Electrică România (DEER), parte a Grupului Electrica, a anunţat finalizarea lucrărilor de modernizare a staţiilor 110 kV Buzău Nord şi Buzău Est, investiţie în valoare de 11 milioane lei realizată din surse proprii, potrivit unui comunicat de presă al companiei.

Proiectul a vizat înlocuirea a trei transformatoare de putere 110/6 kV şi modernizarea echipamentelor conexe, incluzând separatoare, întrerupătoare şi transformatoare de măsură, precum şi refacerea prizelor de pământ şi integrarea echipamentelor în sistemul SCADA. Lucrările au inclus şi montarea separatoarelor de hidrocarburi pentru cuvele transformatoarelor, în conformitate cu cerinţele de siguranţă şi protecţie a mediului.

Compania precizează că prin această investiţie se urmăreşte reducerea numărului şi a duratei întreruperilor accidentale, precum şi asigurarea unor parametri optimi de funcţionare a reţelelor electrice, în linie cu Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice.

„Investiţia reprezintă un angajament ferm al companiei pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor de distribuţie şi asigurarea unui sistem energetic sigur, eficient şi sustenabil”, se arată în comunicat.

Distribuţie Energie Electrică România este cel mai mare operator naţional de distribuţie a energiei electrice, acoperind 18 judeţe, adică 40,7% din teritoriul ţării, şi furnizează servicii pentru aproape 4 milioane de utilizatori printr-o reţea de peste 200.000 km.