Djokovici s-a calificat în semifinalele Australian Open după ce Musetti a abandonat

Speranţele lui Lorenzo Musetti de a pune capăt seriei de eşecuri în turneele de Grand Slam împotriva lui Novak Djokovici au fost spulberate brutal, miercuri, la Melbourne. Italianul a fost nevoit să abandoneze în timp ce conducea cu 6-4, 6-3, 1-3 în sferturile de finală ale Australian Open, informează news.ro.

Intrând pe Rod Laver Arena după ce pierduse toate cele trei întâlniri anterioare cu Djokovici la turneele majore, Musetti a avut o prestaţie remarcabilă, conducând cu două seturi, dar s-a accidentat la piciorul drept în al treilea game al setului trei. Deşi Musetti a încercat să continue după ce a primit îngrijiri medicale la 1-2, italianul a fost nevoit să se retragă după două ore şi opt minute de joc.

„Nu ştiu ce să spun, exceptând faptul că îmi pare foarte rău pentru el şi că a fost un jucător mult mai bun”, a declarat Djokovici în interviul acordat pe teren. „Eram pe drum spre casă în seara asta. Genul acesta de lucruri se întâmplă în sport. Mi s-a întâmplat şi mie de câteva ori, dar fiind în sferturile unui turneu de Grand Slam, cu două seturi câştigate şi controlul total al meciului, e foarte greu. Nu ştiu ce altceva aş putea spune şi îi doresc din suflet o recuperare rapidă. Ar fi trebuit să fie câştigătorul de astăzi, fără îndoială.”

Intrând miercuri pe teren, Djokovic a devenit al treilea jucător, după Jimmy Connors şi Roger Federer, care a disputat 1.400 de meciuri în circuit. După retragerea lui Musetti, sârbul l-a depăşit şi pe Federer, devenind singurul deţinător al recordului pentru cele mai multe victorii în meciuri de simplu la Australian Open (103). Cu toate acestea, fostul nr. 1 ATP ştie că va trebui să-şi îmbunătăţească semnificativ performanţa dacă vrea să-i învingă pe dublul campion en titre Jannik Sinner sau pe Ben Shelton în semifinală.