DN10, blocat în zona Sătuc din cauza apei care a ajuns pe carosabil

Circulaţia pe DN10, care leagă Buzăul de Braşov, este îngreunată joi seară în zona localităţii Sătuc, după ce cantităţi mari de apă au ajuns pe carosabil, aducând şi aluviuni de pe versanţi, conform News.ro.

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Buzău anunţă că echipele intervin cu utilaje pentru curăţarea drumului şi restabilirea siguranţei traficului, a relatat sursa. Autorităţile recomandă şoferilor prudenţă, reducerea vitezei şi, dacă este posibil, evitarea zonei până la remedierea situaţiei, potrivit sursei menţionate anterior.