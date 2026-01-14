Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
DNSC: Greşelile banale din mediul online pot deschide uşa atacurilor cibernetice

O.D.
14 ianuarie

DNSC: Greşelile banale din mediul online pot deschide uşa atacurilor cibernetice

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenţia asupra unor erori frecvente comise de utilizatori în mediul online, care cresc semnificativ riscul de atacuri cibernetice. Specialiştii subliniază că, de cele mai multe ori, vulnerabilităţile nu apar din lipsa tehnologiei, ci din utilizarea unor practici nesigure şi dintr-un nivel scăzut de informare privind protecţia digitală. Potrivit DNSC, parolele slabe sau reutilizate pe mai multe platforme rămân una dintre principalele căi prin care atacatorii obţin acces neautorizat la conturi personale sau profesionale. La acestea se adaugă neglijarea actualizărilor de software şi folosirea reţelelor publice fără măsuri minime de securitate, factori care pot facilita interceptarea datelor sau infectarea dispozitivelor cu programe maliţioase.

Parole slabe, actualizări ignorate şi riscurile din reţelele publice

Reprezentanţii DNSC atrag atenţia că multe incidente de securitate pornesc de la obiceiuri aparent inofensive. „Utilizatorii adesea recurg la parole slabe sau le reutilizează pe mai multe platforme, făcându-le vulnerabile în faţa atacurilor. De asemenea, lipsa actualizărilor software-ului poate expune dispozitivele la riscuri, iar folosirea reţelelor publice fără măsuri de protecţie adecvate creşte riscul interceptării datelor personale”, au transmis specialiştii DNSC, într-un mesaj publicat pe pagina oficială de Facebook. În lipsa actualizărilor, dispozitivele rămân expuse unor vulnerabilităţi deja cunoscute, pentru care există soluţii tehnice, dar care nu sunt aplicate la timp. De asemenea, utilizarea reţelelor Wi-Fi publice, în cafenele, aeroporturi sau centre comerciale, fără protecţii suplimentare, poate permite atacatorilor să intercepteze date sensibile, precum parole, informaţii bancare sau mesaje private. Specialiştii recomandă utilizarea unor parole unice şi complexe pentru fiecare cont, activarea autentificării în doi paşi acolo unde este posibil şi instalarea imediată a actualizărilor de securitate furnizate de producătorii de software.

Educaţia digitală, principala soluţie pe termen lung

DNSC subliniază că, dincolo de măsurile tehnice, educaţia digitală joacă un rol esenţial în reducerea riscurilor din mediul online. Conştientizarea pericolelor şi înţelegerea modului în care acţionează atacatorii îi pot ajuta pe utilizatori să evite capcanele frecvente. „Cu cât înţelegem mai bine pericolele, cu atât putem lua decizii mai sigure în mediul online. Fii vigilent - securitatea cibernetică începe cu fiecare dintre noi!”, au mai transmis specialiştii DNSC. Instituţia derulează constant campanii de informare şi avertizare, adresate atât utilizatorilor obişnuiţi, cât şi companiilor şi instituţiilor publice. În contextul creşterii numărului de atacuri cibernetice şi al sofisticării acestora, autorităţile subliniază că responsabilitatea pentru securitatea digitală este una împărţită: tehnologia oferă instrumente, dar utilizatorii trebuie să le folosească corect.

Ziarul BURSA

14 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 14 ianuarie

