Doar 39% dintre sălile Muzeului Luvru aveau camere de supraveghere în 2024

Muzeul Luvru din Paris rămâne vulnerabil în faţa furturilor, potrivit unui raport al Curţii de Conturi din Franţa, care arată că doar 39% dintre sălile muzeului erau dotate cu camere de supraveghere în 2024, relatează Reuters. Modernizările sistemului de securitate nu vor fi finalizate înainte de anul 2032, deşi auditul de siguranţă a început încă din 2015.

Raportul, publicat joi - la o lună după jaful spectaculos de bijuterii în valoare de 102 milioane de dolari -, critică întârzierea modernizărilor şi lipsa unei strategii coerente de protejare a patrimoniului. Curtea de Conturi avertizează că ritmul actual al lucrărilor este insuficient, iar preşedintele instituţiei, Pierre Moscovici, a spus că furtul „a fost un semnal de alarmă puternic” pentru autorităţi.

Documentul mai arată că cheltuielile excesive pentru achiziţia de opere de artă - dintre care doar un sfert sunt expuse publicului - şi ineficienţele în administrarea muzeului, inclusiv fraude la vânzarea biletelor, au întârziat investiţiile în securitate.

Curtea formulează zece recomandări, între care reducerea achiziţiilor, majorarea preţurilor biletelor şi modernizarea sistemelor informatice. Ministrul Culturii, Rachida Dati, a declarat că susţine urgenţa implementării acestor măsuri.

Directoarea muzeului, Laurence des Cars, a confirmat că Luvrul dispune de fondurile necesare şi va accelera lucrările, precizând însă că transformarea completă va necesita mai mulţi ani.

După jaf, autorităţile franceze au anunţat măsuri suplimentare de securitate până la sfârşitul anului, inclusiv instalarea de dispozitive anti-intruziune şi bariere de protecţie în jurul muzeului.