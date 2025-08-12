Doi bărbaţi condamnaţi la Chişinău pentru trafic de influenţă în acordarea cetăţeniei române

Procuratura Anticorupţie din Republica Moldova a anunţat marţi că doi bărbaţi au fost condamnaţi în lipsă pentru trafic de influenţă, după ce ar fi pretins şi primit până la 15.000 de euro de la fiecare adult şi 7.000 de euro de la fiecare copil, promiţând cetăţenilor ruşi obţinerea rapidă a cetăţeniei române.

Potrivit procurorilor, inculpaţii au susţinut că au influenţă asupra unor funcţionari de la Consulatul României din Odesa şi de la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie din Bucureşti. Între 2016 şi 2018, aceştia ar fi obţinut ilegal peste 170.000 de euro, promiţând depunerea dosarelor în regim prioritar, aprobarea rapidă a ordinelor de acordare a cetăţeniei şi depunerea fără rând a Jurământului de credinţă, pentru care percepeau taxe suplimentare între 1.500 şi 1.700 de euro.

Unul dintre bărbaţi a primit şase ani de închisoare, dintre care trei cu suspendare, iar celălalt şapte ani şi şase luni, cu trei ani şi nouă luni suspendare, ambii având interdicţia de a oferi consultanţă pentru obţinerea actelor publice pe perioade între patru şi cinci ani. Instanţa a dispus confiscarea a 65.000 de euro.

Cei doi, care au negat acuzaţiile, sunt daţi în căutare pentru a fi reţinuţi şi încarceraţi. Numele lor nu au fost făcute publice.