Doi fraţi din Maramureş arestaţi pentru trafic de migranţi la graniţa cu Ucraina

Doi fraţi din comuna Poienile de sub Munte, judeţul Maramureş, au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzaţi de trafic de migranţi, după ce au preluat ilegal trei cetăţeni ucraineni de la linia de frontieră, folosind două motociclete de tip cross, a anunţat duminică Poliţia de Frontieră.

Bărbaţii, în vârstă de 24 şi 25 de ani, ar fi transportat migranţii către interiorul localităţii, în schimbul unor sume de bani - doi dintre ucraineni au plătit câte 300 de euro, iar al treilea 300 de dolari, potrivit anchetatorilor.

În urma a trei percheziţii domiciliare autorizate de Tribunalul Maramureş, poliţiştii au descoperit şi ridicat două motociclete off-road, echipamente de protecţie, sume de bani în euro şi dolari, precum şi mai multe telefoane mobile.

Iniţial reţinuţi pentru 24 de ore, cei doi au fost ulterior arestaţi preventiv la propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş. Ancheta continuă sub coordonarea procurorilor pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale.