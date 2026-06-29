Doi proşti cred că jurnalistul nu este şi cetăţean, dar, de fapt, sunt mai mulţi proşti care cred asta

Călin Georgescu i-a spus Ancăi Alexandrescu: „Dumneavoastră sunteţi jurnalist; ca cetăţean sunteţi în afara acestui studio.”
Am scos fraza din context pentru că, în context, sau în afara lui, ideea este la fel de tâmpită.
Singurul context care contează este că Anca Alexandrescu - care se consideră jurnalistă - a fost de acord cu ideea tâmpită şi nu l-a contrazis pe Călin Georgescu în această privinţă, care ar scoate din pepeni pe orice ziarist normal.
Am să clarific subiectul fără înflorituri:
- Constituţia României:
Art. 29: „(2) Libertatea conştiinţei este garantată”;
Art. 30: „(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public sunt inviolabile.”
De aici rezultă că nici Georgescu, nici Alexandrescu nu cunosc Constituţia.
Sau nu-i duc grija.
Ei, amândoi, cred că ziaristul are voie doar să pună întrebări, dar nu să aibă şi o poziţie. Ca şi când ziaristul nu ar mai avea drepturi constituţionale.
După ei, ziaristul are voie să transmită, dar nu şi să judece. Poate participa la emisiune, dar trebuie să-şi suspende conştiinţa civică la intrare.
Cei doi s-au răfuit pe mai multe chestii politice meschine, dar au fost de acord cu această prostie monumentală.
Iată, eu însumi îi judec: sunt doi proşti superficiali, ipocriţi - el spune că „face istorie”, dar, de fapt, încearcă să facă politică, în timp ce ea a făcut politică fără încetare, dar susţine că este jurnalistă.
Tot aşa Marius Tucă, Ion Cristoiu, H.D. Hartmann şi alţii.
Îi judec şi nu sunt mai puţin ziarist prin asta.
De fapt, abia dacă nu i-aş judeca, nu aş mai fi ziarist.
Ziaristul exprimă interesul cetăţenesc.
Asta ţine de definiţia ziaristului.
Este elementar.
Altfel, ne-am limita la a face fotografii de paşaport.
Opinia Cititorului ( 4 )
1. Comentariu eliminat conform regulamentului
(mesaj trimis de Redacţia în data de 29.06.2026, 12:53)
...
2. Da
(mesaj trimis de Oarecare în data de 29.06.2026, 13:07)
Doar un amendament. Sunt mulți jurnaliști în mass-media care și-au vândut libertatea de conștiință. Nu vreau să dau exemple. Sunt evidente. Expresia lor nu este liberă, ci cumpărată. Evident, nu mă refer la Make, fără nici o ironie, care crede în ce scrie și vine și cu argumente.
La fel Tucă și Cristoiu, ziariști vechi. Au conștiințe libere. Nu cred că le-au vândut. Au și ei crezul lor.
Oricum, la noi ziarul tipărit a cam dispărut, va scădea si numărul de cititori online și probabil va dispărea și jurnalismul ca meserie serioasă, făcută din pasiune. Au mai rămas o mână de oameni din garda veche care mai fac asta.
3. fără titlu
(mesaj trimis de esop în data de 29.06.2026, 13:09)
Absolut corect .Problema este insa mai spinoasa .Nu orisicine dintre cei care se declara a fi ziaristi sau care au parcurs toate treptele legale spre a fi denumiti ziaristi , sunt cu adevarat ziaristi .Ziaristul trebuie sa fie independent si opiniile sale, altele decit părerologia , trebuie sa contina adevarul si nicidecum sa interpreteze situatiii pornind cu buna stiinta de la o zicere falsa sau partial falsa .Ziaristul trebuie sa isi alipeasca parerile personale abia dupa ce arata ascultatorului sau cititorului un adevar idestructibil sau o fapta deja produsa care nu poate fi altfel interpretata , decit daca ziaristul, in cauza , deformeaza cu buna stiinta adevarul .In cazurile prezentate ziaristul isi aroga si ceea ce ueori politicianul nu poate spune sau intinde voit capcane de tot felul ceea ce numai ziaristica nu poate fi numita
4. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 29.06.2026, 13:18)
la Gorgescu in Getia unde e el presedinte e alta Constitutia.