Doi proşti cred că jurnalistul nu este şi cetăţean, dar, de fapt, sunt mai mulţi proşti care cred asta

Călin Georgescu i-a spus Ancăi Alexandrescu: „Dumneavoastră sunteţi jurnalist; ca cetăţean sunteţi în afara acestui studio.”

Am scos fraza din context pentru că, în context, sau în afara lui, ideea este la fel de tâmpită.

Singurul context care contează este că Anca Alexandrescu - care se consideră jurnalistă - a fost de acord cu ideea tâmpită şi nu l-a contrazis pe Călin Georgescu în această privinţă, care ar scoate din pepeni pe orice ziarist normal.

Am să clarific subiectul fără înflorituri:

- Constituţia României:

Art. 29: „(2) Libertatea conştiinţei este garantată”;

Art. 30: „(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public sunt inviolabile.”

De aici rezultă că nici Georgescu, nici Alexandrescu nu cunosc Constituţia.

Sau nu-i duc grija.

Ei, amândoi, cred că ziaristul are voie doar să pună întrebări, dar nu să aibă şi o poziţie. Ca şi când ziaristul nu ar mai avea drepturi constituţionale.

După ei, ziaristul are voie să transmită, dar nu şi să judece. Poate participa la emisiune, dar trebuie să-şi suspende conştiinţa civică la intrare.

Cei doi s-au răfuit pe mai multe chestii politice meschine, dar au fost de acord cu această prostie monumentală.

Iată, eu însumi îi judec: sunt doi proşti superficiali, ipocriţi - el spune că „face istorie”, dar, de fapt, încearcă să facă politică, în timp ce ea a făcut politică fără încetare, dar susţine că este jurnalistă.

Tot aşa Marius Tucă, Ion Cristoiu, H.D. Hartmann şi alţii.

Îi judec şi nu sunt mai puţin ziarist prin asta.

De fapt, abia dacă nu i-aş judeca, nu aş mai fi ziarist.

Ziaristul exprimă interesul cetăţenesc.

Asta ţine de definiţia ziaristului.

Este elementar.

Altfel, ne-am limita la a face fotografii de paşaport.