Dominic Fritz: ”Maghiarii şi-au luat democraţia înapoi”

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a felicitat Ungaria, duminică seară, la scurt timp după ce Viktor Orban şi-a recunoscut înfrângerea, afirmând că maghiarii „şi-au luat democraţia înapoi”, informează news.ro.

„Au ales speranţa în locul fricii de duşmanii croiţi de propaganda de tip rusesc. Felicitări, Ungaria. Bine ai revenit acasă”, a adăugat Fritz.

„Ungaria este Europa. Prezenţa de aproape 80% la urne spune totul. Maghiarii şi-au luat democraţia înapoi. Conform primelor rezultate, Ungaria a votat azi pentru o schimbare istorică. După 16 ani de Orban Viktor, maghiarii au ales să-şi întoarcă ţara spre Europa, de care acesta a îndepărtat-o. Au ales speranţa în locul fricii de duşmanii croiţi de propaganda de tip rusesc”, a afirmat, duminică seară, într-o postare pe pagina sa de Facebook, liderul USR, Dominic Fritz.

Edilul Timişoarei mai spune că, în această calitate de edil al unui oraş „ridicat de secole de români, maghiari, germani, sârbi, împreună”, nu poate decât să salute acest moment.

„Pentru că el confirmă ceea ce mulţi dintre noi ştim deja: nu e nicio contradicţie între a-ţi iubi ţara şi naţiunea şi a-ţi dori o Europă puternică. Vreau să le spun un lucru din toată inima prietenilor mei maghiari din România. Ce se întâmplă azi la Budapesta e o victorie a fiecărui maghiar care vrea o Ungarie democratică, prosperă şi europeană. Ceea ce ne susţine şi ne apără pe toţi este casa noastra comună, Europa. Felicitări, Ungaria. Bine ai revenit acasă”, a încheiat Dominic Fritz.

Premierul Viktor Orban şi-a recunoscut, duminică seară, înfrângerea în faţa susţinătorilor săi. După 16 ani de când se află neîntrerupt la putere, timp în care a exasperat Europa, Viktor Orban se pregăteşte acum să fie liderul opoziţiei.

El a ţinut un discurs în care a spus că rezultatul alegerilor este „clar”, recunoscându-şi înfrângerea. El a confirmat că l-a felicitat pe adversar şi a recunoscut că rezultatul este dureros pentru Fidesz. Orban a mai spus că partidul său va servi Ungaria din opoziţie.

El a afirmat că, în cei peste 30 de ani de când se află în fruntea partidului Fidesz, „a trăit ani grei şi uşori, frumoşi şi trişti”, dar a insistat că „niciodată, niciodată, niciodată nu va renunţa”.