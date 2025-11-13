Dominic Fritz obţine cetăţenia română

Preşedintele USR, Dominic Fritz, primar al Timişoarei, a anunţat joi că a primit aviz pozitiv pentru obţinerea cetăţeniei române.

''România, gata, sunt unul de-al tău! Am trecut de proba de interviu şi am primit aviz pozitiv pentru obţinerea cetăţeniei române. Mulţumesc, România, că m-ai primit în casa ta acum 22 de ani. M-ai făcut adult, m-ai făcut european, m-ai făcut mai tenace, mai călduros, mai inventiv. Iar acum m-ai făcut român cu acte în regulă. Urmează depunerea jurământului, la proxima ocazie. Trăiască România, trăiască Europa!'', a scris el, pe Facebook.

Dominic Fritz, care e cetăţean german, a susţinut miercuri interviul pentru obţinerea cetăţeniei române.