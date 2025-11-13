Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Dominic Fritz obţine cetăţenia română

T.B.
Politică / 13 noiembrie, 09:10

Dominic Fritz obţine cetăţenia română

Preşedintele USR, Dominic Fritz, primar al Timişoarei, a anunţat joi că a primit aviz pozitiv pentru obţinerea cetăţeniei române.

''România, gata, sunt unul de-al tău! Am trecut de proba de interviu şi am primit aviz pozitiv pentru obţinerea cetăţeniei române. Mulţumesc, România, că m-ai primit în casa ta acum 22 de ani. M-ai făcut adult, m-ai făcut european, m-ai făcut mai tenace, mai călduros, mai inventiv. Iar acum m-ai făcut român cu acte în regulă. Urmează depunerea jurământului, la proxima ocazie. Trăiască România, trăiască Europa!'', a scris el, pe Facebook.

Dominic Fritz, care e cetăţean german, a susţinut miercuri interviul pentru obţinerea cetăţeniei române.

Opinia Cititorului ( 3 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 13.11.2025, 09:37)

    Este o minune că la valul de români plecați în Germania avem un neamț de marcă venit la noi.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de prostul scolii în data de 13.11.2025, 10:18)

      in Ro este primarul Timisoarei,in Germania ar fi fost neica nimeni!

      asta este societatea democratica romaneasca si faptul ca atatia oameni cu carte din varf au fost corupti pana in maduva oaselor,a facut sa privim spre un om onest de cetatenie straina ca la un izbavitor al cancerului spagii ,intrat in adn ul conducatorilor! 

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 13.11.2025, 10:25)

    Felicitari domnule Fritz !

