Dominic Fritz, potrivit Agerpres: „USR nu va susţine un guvern refăcut după modelul Ciolacu-Ciucă”

A.G.
Politică / 21 aprilie, 16:58

Sursa foto: Facebook / Dominic Fritz

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a anunţat că parlamentarii partidului, reuniţi marţi în şedinţă, au decis în unanimitate să susţină rămânerea în Guvern, chiar dacă PSD „dezertează”, potrivit Agerpres.

El a subliniat importanţa continuării unor „reforme reale în structura statului”, conform angajamentelor asumate la începutul guvernării, conform publicaţiei sursă.

„PSD fix acum, când trebuia să se ţină de această promisiune, fix acum dezertează. Dar noi rămânem, nu ne jucăm cu scenarii. Cât timp putem, vom face reforme şi vom susţine orice fel de formulă care ne garantează că această cale de a reforma statul român va merge înainte. Nu vom fi roată de rezervă, ridicători de mâini pentru o reconstrucţie a Guvernului Ciolacu-Ciucă, cu alte nume, care ne-a dus în acest dezastru, pe care tocmai am început să îl reparăm”, a spus el, în cadrul unei conferinţe de presă, notează Agerpres.

Liderul USR a precizat că sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan nu vine dintr-un „entuziasm de moment”, ci se bazează pe angajamentul partidului pentru reforma statului şi pe munca miniştrilor care, în ultimele zece luni, „s-au luptat pentru o funcţionare mai bună” a instituţiilor, potrivit aceleiaşi surse.

„Această poziţie este consecventă. Nu este ceva ce se poate negocia. Pentru noi aceste valori sunt mult mai importante decât presupuse poziţii sau posturi, de care vedem acum că pare că se agaţă PSD. Dacă PSD va face un pas spre AUR şi în afara acestei guvernări, ne aşteptăm ca PSD să ducă această asumare până la capăt şi să îşi retragă toţi oamenii, peste tot unde în ultimii 35 de ani şi-au pus oameni, sinecuri politice, toate amantele, toate pilele. Calea este liberă să îşi asume PSD până la capăt că nu mai vor să guverneze”, a spus el, conform publicaţiei sursă.

Fritz a subliniat că pentru USR este esenţial ca România să nu piardă cele 10 miliarde de euro din fondurile PNRR, precizează Agerpres.

„Aici sunt reforme de făcut, indiferent ce scenete şi vrăjeli face acum PSD pe scena politică. Pentru USR sunt importante cele 16 miliarde de euro din banii pe SAFE, unde contractele trebuie semnate până la sfârşitul lui mai, unde este un calendar de parcurs şi unde sper să nu vedem o trădare naţională şi o tergiversare a acestui calendar şi să pierdem aceste credite extrem de importante pentru înzestrarea armatei şi pentru economia locală”, a declarat liderul USR, potrivit Agerpres.

Opinia Cititorului ( 2 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de esop în data de 21.04.2026, 17:38)

    Fiecare partid trebuie intrebat in clar .Doriti sa guvernati ? Aveti o majoritate ? Presedintele nu trebuie sa dicute nimic altceva .Daca nu exista o alta majoritate atunci guvernul ramine in functie pina partidele vor face o majoritate si abia apoi presedintele poate numi un premier desemnat .Practic nu mai este vorba despre vreo Motiune de cenzura .

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 21.04.2026, 17:39)

    Mesaj excelent! Să plece TOATE lipitorile și TOȚI impostorii în funcții grase din PSD. Și apoi să organizeze un nou referendum intern după un an. Să vedem dacă unsurosul Grindeanu obține tot 97 la sută.

    Însă legat de banii pentru apărare, aceștia sunt bani aruncați pe fereastră. Un buget de 2 la sută pentru apărare ar fi o gură de oxigen pentru țară. Tot cumpărăm materiale militare aiurea pe bani grei. Cu cine ne pregătim să luptăm ?

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Teoria dobâzii

Euro (EUR)Euro5.0988
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3365
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5603
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8563
Gram de aur (XAU)Gram de aur667.3968

boromir.ro
rod-print.ro

