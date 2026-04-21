Dominic Fritz, potrivit Agerpres: „USR nu va susţine un guvern refăcut după modelul Ciolacu-Ciucă”

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a anunţat că parlamentarii partidului, reuniţi marţi în şedinţă, au decis în unanimitate să susţină rămânerea în Guvern, chiar dacă PSD „dezertează”, potrivit Agerpres.

El a subliniat importanţa continuării unor „reforme reale în structura statului”, conform angajamentelor asumate la începutul guvernării, conform publicaţiei sursă.

„PSD fix acum, când trebuia să se ţină de această promisiune, fix acum dezertează. Dar noi rămânem, nu ne jucăm cu scenarii. Cât timp putem, vom face reforme şi vom susţine orice fel de formulă care ne garantează că această cale de a reforma statul român va merge înainte. Nu vom fi roată de rezervă, ridicători de mâini pentru o reconstrucţie a Guvernului Ciolacu-Ciucă, cu alte nume, care ne-a dus în acest dezastru, pe care tocmai am început să îl reparăm”, a spus el, în cadrul unei conferinţe de presă, notează Agerpres.

Liderul USR a precizat că sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan nu vine dintr-un „entuziasm de moment”, ci se bazează pe angajamentul partidului pentru reforma statului şi pe munca miniştrilor care, în ultimele zece luni, „s-au luptat pentru o funcţionare mai bună” a instituţiilor, potrivit aceleiaşi surse.

„Această poziţie este consecventă. Nu este ceva ce se poate negocia. Pentru noi aceste valori sunt mult mai importante decât presupuse poziţii sau posturi, de care vedem acum că pare că se agaţă PSD. Dacă PSD va face un pas spre AUR şi în afara acestei guvernări, ne aşteptăm ca PSD să ducă această asumare până la capăt şi să îşi retragă toţi oamenii, peste tot unde în ultimii 35 de ani şi-au pus oameni, sinecuri politice, toate amantele, toate pilele. Calea este liberă să îşi asume PSD până la capăt că nu mai vor să guverneze”, a spus el, conform publicaţiei sursă.

Fritz a subliniat că pentru USR este esenţial ca România să nu piardă cele 10 miliarde de euro din fondurile PNRR, precizează Agerpres.

„Aici sunt reforme de făcut, indiferent ce scenete şi vrăjeli face acum PSD pe scena politică. Pentru USR sunt importante cele 16 miliarde de euro din banii pe SAFE, unde contractele trebuie semnate până la sfârşitul lui mai, unde este un calendar de parcurs şi unde sper să nu vedem o trădare naţională şi o tergiversare a acestui calendar şi să pierdem aceste credite extrem de importante pentru înzestrarea armatei şi pentru economia locală”, a declarat liderul USR, potrivit Agerpres.