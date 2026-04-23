Donald Trump: „Nu sunt presat să închei conflictul cu Iranul; Timpul nu este de partea lor”

A.G.
Internaţional / 23 aprilie, 21:29

Sursa foto: Facebook / Donald J. Trump

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu resimte presiuni pentru a încheia conflictul cu Iranul, afirmând că „are tot timpul din lume”, în timp ce „timpul nu este de partea Iranului”, potrivit unei postări publicate pe platforma Truth Social.

În mesajul său, Donald Trump a susţinut că Iranul ar fi suferit pierderi semnificative, afirmând că marina militară a acestei ţări ar fi fost distrusă, forţele aeriene neutralizate, iar sistemele de apărare antiaeriană şi radar eliminate.

Totodată, liderul de la Casa Albă a menţionat, în aceeaşi postare, că blocada este ferm instituită, avertizând că situaţia ar putea deveni şi mai dificilă pentru Teheran în perioada următoare.

Trump a subliniat că un eventual acord va fi încheiat doar atunci când va fi avantajos pentru Statele Unite, aliaţii acestora şi comunitatea internaţională, conform aceleiaşi surse.

Curs valutar BNR

23 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0924
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3551
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5470
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8797
Gram de aur (XAU)Gram de aur658.1428

