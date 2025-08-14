Donald Trump a cerut ca Polonia să fie reprezentată de preşedinte în discuţia despre Ucraina

Preşedintele SUA, Donald Trump, i-a solicitat omologului polonez Karol Nawrocki să participe la o teleconferinţă cu liderii europeni privind Ucraina, în ajunul unei întâlniri bilaterale Trump-Putin, potrivit Reuters, de la care transmitem cele ce urmează. Premierul Donald Tusk, rival politic al lui Nawrocki, a declarat miercuri că fusese anunţat iniţial drept participant la discuţie.

Nawrocki, naţionalist conservator şi eurosceptic, este aliat politic al lui Trump şi a vizitat Casa Albă în timpul campaniei pentru alegerile prezidenţiale poloneze din acest an, câştigate în iunie în faţa candidatului proeuropean Rafal Trzaskowski.

„Ieri chiar înainte de miezul nopţii, am primit informaţii, alături de prietenii noştri europeni, că partea americană ar prefera ca Polonia să fie reprezentată de preşedinte în contactele cu preşedintele Trump”, a afirmat Tusk. Casa Albă nu a comentat situaţia.

Purtătorul de cuvânt al guvernului polonez a anunţat marţi că Tusk urma să participe la discuţie, însă consilierul prezidenţial Marcin Przydacz a susţinut că nu avea informaţii despre o astfel de planificare şi a acuzat lipsa de contacte eficiente ale premierului cu administraţia americană.

Expertul Krzysztof Izdebski, de la Batory Foundation, avertizează că reprezentarea ţării de către doi adversari politici poate transmite mesaje contradictorii, afectând imaginea internaţională a Poloniei.

Tusk a declarat că respectă opţiunea Washingtonului pentru dialog la nivel prezidenţial, dar a subliniat că aceasta nu ar trebui folosită „pentru a-i pune pe polonezi unii împotriva altora”.