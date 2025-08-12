Donald Trump ameninţă cu o „acţiune în justiţie majoră” împotriva preşedintelui Fed

Preşedintele american Donald Trump a anunţat, marţi, că ia în calcul iniţierea unei „acţiuni în justiţie majore” împotriva preşedintelui Rezervei Federale (Fed), Jerome Powell, pe care îl acuză de „muncă oribilă şi evident incompetentă” în gestionarea lucrărilor de renovare a sediului instituţiei din Washington, transmite AFP, de la care relatăm cele ce urmează.

„Intenţionez să autorizez o acţiune în justiţie majoră împotriva lui Powell, din cauza muncii oribile şi evident incompetente pe care a depus-o în gestionarea şantierului renovării Fed”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

Nemulţumirile liderului de la Casa Albă vizează atât deciziile de politică monetară ale băncii centrale americane, cât şi costurile ridicate ale lucrărilor de renovare.