Donald Trump declară că va „interveni” în Chicago

La fel ca în Los Angeles şi Washington, Donald Trump doreşte să trimită forţe federale în Chicago, pe care îl consideră drept „cel mai periculos oraş din lume” şi unde există o administraţie democrată, relatează AFP, de la care menţionăm următoarele.

„Vom interveni în Chicago”, a confirmat marţi preşedintele american Donald Trump într-o conferinţă de presă susţinută la Casa Albă, fără a preciza când intenţionează să trimită forţe federale de ordine, aşa cum a făcut recent în Washington.

După Los Angeles, în iunie, şi capitala americană, de la jumătatea lunii august, Trump ameninţă să trimită poliţişti federali şi militari, cum ar fi rezerviştii Gărzii Naţionale, în alte oraşe democrate precum Chicago, New York sau Baltimore.

„Chicago nu vrea trupe pe străzile sale”, a răspuns marţi guvernatorul democrat din Illinois, JB Pritzker. „Nimic din toate acestea nu are ca scop combaterea criminalităţii sau creşterea siguranţei în Chicago. Nimic. Pentru Trump, este vorba de a-şi testa puterea şi de a crea un spectacol politic pentru a-şi ascunde corupţia”, a acuzat JB Pritzker într-o conferinţă de presă.

„Nu vrem şi nu avem nevoie de ocupaţie militară”, a insistat, la rândul său, primarul din Chicago, Brandon Johnson.

Un judecător federal din California a decis marţi că trimiterea Gărzii Naţionale, la ordinul preşedintelui Donald Trump în Los Angeles, în această vară, a fost ilegală. Ordonanţa judecătorului se aplică doar în California, dar ar putea semnala provocări legale pentru planurile lui Trump de a folosi Garda Naţională pentru a-şi aplica politicile şi în alte state.