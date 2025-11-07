Donald Trump ia în calcul o excepţie pentru Ungaria de la sancţiunile asupra petrolului rusesc

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri, după întâlnirea cu premierul ungar Viktor Orban, că analizează posibilitatea de a acorda Ungariei o derogare de la sancţiunile impuse asupra petrolului rusesc, potrivit presei internaţionale.

Trump a precizat că înţelege dificultatea Ungariei de a-şi diversifica sursele energetice, având în vedere că este o ţară fără ieşire la mare şi depinde aproape integral de livrările prin conducte din Rusia. „Este foarte dificil pentru el să obţină petrol şi gaze din alte zone... nu au porturi, aşa că au o problemă dificilă”, a spus liderul american.

Premierul Viktor Orban a confirmat că problema aprovizionării energetice este „una dintre temele principale” ale discuţiilor şi a subliniat că pentru Ungaria este „o chestiune de realitate fizică, nu ideologică”, deoarece economia ţării nu îşi poate permite întreruperea importurilor din Rusia.

Întâlnirea de la Casa Albă a avut loc în contextul în care Washingtonul presează aliaţii europeni să reducă dependenţa de energia rusă, iar Budapesta continuă să solicite scutiri de la regimul de sancţiuni, menţinând o poziţie diferită faţă de cea a Uniunii Europene.