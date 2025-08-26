Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Donald Trump intenţionează să se întâlnească cu Kim Jong Un

T.B.
Internaţional / 26 august, 07:45



Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat în timpul unei întâlniri cu preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung, la Casa Albă, că se va întâlni cu Kim Jong Un din Coreea de Nord într-un „viitor potrivit”, relatează BBC.

Preşedintele SUA, Donald Trump, s-a întâlnit cu preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung, în cadrul primei vizite importante în străinătate a liderului de la preluarea preşedinţiei în iunie, conform sursei.

În cadrul întâlnirii, Trump a vorbit despre relaţia sa „foarte bună” cu Kim Jong Un din Coreea de Nord, spunând că speră ca relaţia „să rămână aşa”.

El a adăugat că se va întâlni cu liderul nord-coreean într-un „viitor potrivit”, relatează sursa citată.

Trump şi Lee au avut prima lor întâlnire în circumstanţe tensionate. Trump a formulat plângeri vagi pe reţelele sociale cu privire la o „epurare sau revoluţie” în Coreea de Sud, înainte de a le retracta ulterior, considerându-le probabil o „neînţelegere” între aliaţi, potrivit Reuters.

În ciuda încheierii unui acord comercial în iulie, care a scutit exporturile sud-coreene de tarife mai severe din partea SUA, cele două părţi continuă să se certe cu privire la energia nucleară, cheltuielile militare şi detaliile unui acord care includea investiţii sud-coreene promise în valoare de 350 de miliarde de dolari în Statele Unite.

După întâlnirea cu Trump, Lee a participat la un forum de afaceri cu înalţi oficiali ai administraţiei americane şi directori executivi ai companiilor sud-coreene şi ai peste 20 de firme americane, printre care Carlyle Group, Nvidia, Boeing, GE Aerospace, Honeywell şi General Motors.

KIM IGNORĂ APELURILE LUI TRUMP

Coreea de Nord nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii cu privire la declaraţiile lui Trump. Mass-media de stat a afirmat ulterior că exerciţiile militare comune ale SUA şi Coreei de Sud au demonstrat intenţia Washingtonului de a „ocupa” peninsula coreeană şi de a viza ţările din regiune, mai spune Reuters.

De la inaugurarea lui Trump în ianuarie, Kim a ignorat apelurile repetate ale acestuia de a relua diplomaţia directă pe care a urmărit-o în timpul mandatului său din 2017-2021, care nu a dus la niciun acord pentru oprirea programului nuclear al Coreei de Nord.

Retorica Coreei de Nord s-a intensificat, Kim promiţând să accelereze programul său nuclear şi condamnând exerciţiile militare comune ale SUA şi Coreei de Sud. În weekend, Kim a supravegheat testarea noilor sisteme de apărare aeriană.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 26.08.2025, 07:57)

    Omul asta chiar nu are creier deloc.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  Si ce rezolva ?
    (mesaj trimis de anonim în data de 26.08.2025, 09:15)

    Koreea își vede de innarmarea accelerată, inclusiv nucleara.

    Trump a ratat rezolvarea în mandatul trecut.

    Trebuia intervenit precum în Iran pentru desființarea pericolului nuclear koreean. 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

