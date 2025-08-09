Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni săptămâna viitoare în Alaska pentru discuţii privind Ucraina

Preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele rus, Vladimir Putin, se vor întâlni la 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina.
Trump a anunţat întâlnirea din 15 august pe reţelele de socializare, iar ulterior aceasta a fost confirmată de un purtător de cuvânt al Kremlinului, care a declarat că locaţia este „destul de logică”, având în vedere proximitatea relativă a Alaskăi faţă de Rusia.
Purtătorul de cuvânt a adăugat că Trump a fost invitat în Rusia pentru un potenţial al doilea summit.
Nu a existat nicio reacţie imediată din partea Ucrainei.
Anunţul întâlnirii a venit la doar câteva ore după ce Trump a semnalat că Ucraina ar putea fi nevoită să cedeze teritoriu pentru a pune capăt războiului, care a început cu invazia pe scară largă a Rusiei asupra vecinului său în februarie 2022.
Această întâlnire va fi prima între cei doi lideri din iunie 2019 în Japonia, la un an după summitul de la Helsinki, unde Donald Trump a avut un ton decisiv conciliant cu omul forte al Kremlinului.
Putin nu a mai pus piciorul pe pământ american din 2015, în timpul preşedinţiei lui Barack Obama.
Opinia Cititorului ( 5 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 09.08.2025, 09:16)
faptul ca putler se duce la americani spune f mult. a indoit genunchiul deja.
1.1. Mda (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de Oarecare în data de 09.08.2025, 09:36)
Te-ai trezit cam devreme și ești deja cu putler în gură, internato :)
2. O raza de speranta pt tot globul!
(mesaj trimis de Opinie în data de 09.08.2025, 09:27)
Trebuie sa i recunostem rezilienta exceptionala presedintelui Trump ca face aceasta intilnire cruciala, fara de care toti analistii si oficialii au tecunoscut ca nu se poate opri razboiul din Ucraina! Sa recunpastem ca nici Biden, nici Harris, nici alti fosti presedinti americani nu ar fi infruntat valul de ura, critici si diversiuni ca sa faca acest gest public, pentru care merita tot respectul. Sa i uram succes, are o varsta asa ca Putin ar face bine sa accepte flexibilitate si compromisurile necesare ca sa puna capat celui de l treile macel din Eiropa in ultimii 150 de ani.
3. Mda
(mesaj trimis de Oarecare în data de 09.08.2025, 09:33)
Zele, "cel mai iubit fiu al poporului" ucrainean, nu se mai face bine decât cu medicamente străine, americane sau rusești ori amândouă deodată.
Un sondaj Gallup publicat joi arată că 69% din cetățenii Zeleland vor o încetare cât mai rapidă a războiului, prin negocieri.
Eternul preș și erou planetar Zele nu se dă dus, așa că leacul cel mai bun ar fi punerea în scenă de către ruși cu acordul americanilor sau viceversa :) a unei loviluții, la fel cum a fost Euromaidanul din 2014 când Victoria Nuland oferea bomboane participanților :) în calitate de secretar de stat american.
Lui Zele să i se ofere cazare și masă moca la Mamaia în programul Litoralul pentru toți alături de "refugiații" "patrioți" care colcăie pe acolo.
4. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 09.08.2025, 09:47)
Actorasul planetar nu primeste nici un rol serios,
la ce bani inghite degeaba Ucraina,
este absolut normal.