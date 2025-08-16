Două pupitre pregătite pentru conferinţa de presă Trump-Putin, semn că discuţiile au decurs bine

În sala pregătită la baza aeriană Elmendorf-Richardson din Anchorage, Alaska, au fost amplasate două pupitre pentru conferinţa de presă comună a preşedinţilor Donald Trump şi Vladimir Putin, programată să înceapă în curând, potrivit CNN.

Preşedintele american declarase la începutul săptămânii că, în cazul în care întâlnirea cu liderul rus ar fi decurs prost, ar fi preferat să susţină singur conferinţa de presă. Prezenţa ambilor lideri la pupitre indică faptul că discuţiile nu au atins un nivel de divergenţă care să determine această schimbare de plan.