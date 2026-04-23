DPA: Trump va cere Iranului să accepte în doar câteva zile o propunere unificată de pace

Preşedintele american Donald Trump urmează să acorde Iranului un termen de numai câteva zile pentru acceptarea unei propuneri unificate de încheiere a ostilităţilor, afirma miercuri presa din Statele Unite, preluată de dpa.

Trump este gata să prelungească armistiţiul în curs cu trei până la cinci zile, susţin portalul de ştiri Axios şi televiziunea Fox News, care citează o sursă americană, respectiv un oficial de la Casa Albă. Prin urmare, prelungirea anunţată marţi ar fi de scurtă durată, conform sursei.

Secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat reporterilor că preşedintele nu a stabilit o dată-limită fermă pentru primirea unei propuneri din partea Iranului. Ea a subliniat însă că Trump va fi cel care va hotărî în ultimă instanţă care este termenul acordat, mai transmite sursa.

Trump prelungise unilateral încetarea focului cu puţin timp înainte de expirare, afirmând că ostilităţile rămân suspendate până când conducerea de la Teheran va prezenta o poziţie unificată de negociere. În mesajul respectiv din reţeaua sa Truth Social, el nu a precizat nicio limită de timp, potrivit dpa.

Iranul nu a răspuns deocamdată public, adaugă sursa.