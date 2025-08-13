DRI obţine 60 milioane euro pentru construcţia parcului fotovoltaic Văcăreşti

DRI, subsidiara Grupului DTEK, a semnat cu UniCredit şi Garanti BBVA un acord de finanţare de până la 60 milioane euro pentru construcţia parcului fotovoltaic Văcăreşti, în judeţul Dâmboviţa, potrivit unui comunicat al companiei. Este prima finanţare internaţională sindicalizată, multivalută, certificată ca împrumut verde obţinută de companie.

Proiectul, cu o capacitate instalată de 126 MWp, va putea alimenta circa 50.000 de gospodării şi va reduce anual aproximativ 48.600 de tone de emisii de CO₂. Construcţia a început în ianuarie 2025 şi urmează să fie finalizată în toamna acestui an.

„Este o realizare importantă nu doar pentru DRI, ci şi pentru România, întrucât va contribui la dezvoltarea surselor de energie regenerabilă. Demonstrăm capacitatea de a colabora cu instituţii financiare de renume global”, a declarat Ivan Geliukh, CEO al DRI.

Începând cu ianuarie 2027, jumătate din producţia parcului va fi livrată către OMV Petrom, conform celui mai mare acord de achiziţie directă de energie fotovoltaică din România, semnat în decembrie 2024. DRI deţine în România trei proiecte operaţionale, însumând 173 MWp, şi un portofoliu total de 1,3 GW în pieţele sale prioritare.