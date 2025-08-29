Drone ruseşti, observate deasupra rutelor cu armament american din Germania

Oficialii americani şi europeni se arată tot mai îngrijoraţi de zborurile dronelor de supraveghere asupra rutelor folosite pentru transportul de echipamente militare prin estul Germaniei, scrie The New York Times, citat de Rador, de la care relatăm cele ce urmează.

Potrivit sursei, Rusia sau aliaţi ai săi lansează drone care colectează informaţii ce ar putea fi utilizate atât pentru sprijinirea trupelor de pe frontul din Ucraina, cât şi pentru campanii de sabotaj pe teritoriul european. În trecut, astfel de acţiuni au vizat depozite din Marea Britanie, un dig din Norvegia şi cabluri submarine din Marea Baltică.

Deşi numărul sabotajelor a scăzut semnificativ în 2025, pe fondul consolidării securităţii europene şi al intensificării cooperării dintre serviciile de informaţii occidentale, riscul nu a dispărut. Germania îşi întăreşte sistemele antidronă în bazele militare, în timp ce oficiali germani susţin că unele drone ar putea fi fabricate în Iran şi lansate chiar de pe vase din Marea Baltică.

„Dronele care zboară deasupra rutelor de aprovizionare ilustrează un spionaj clar, Rusia încercând să afle ce arme ajung în Polonia şi apoi în Ucraina”, a explicat Seth Jones, cercetător al Centrului pentru Studii Strategice şi Internaţionale. Acesta a avertizat că informaţiile colectate ar putea fi folosite în viitoare acţiuni de sabotaj sau operaţiuni subversive.