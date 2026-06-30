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Dungaciu pleacă la Washington pentru aniversarea de 250 de ani a SUA: AUR este alternativa calitativă la actuala putere

L.B.
Politică / 30 iunie, 13:59

Sursă foto: Dan Dungaciu / Facebook

Sursă foto: Dan Dungaciu / Facebook

Dan Dungaciu(vicepreşedinte AUR) a anunţat marţi pe Facebook plecarea la Washington pentru a participa la sărbătorirea a 250 de ani de independenţă a Statelor Unite, în capitala americană, unde se vor desfăşura toate evenimentele comemorative fundamentale, conform postării citate.

Dungaciu confirmă că AUR a primit invitaţia de a participa la eveniment, calificând acest fapt drept o onoare şi o confirmare că AUR este al treilea eveniment al ţării, sâmbătă, 4 iulie, alături de colegul său Cezar Victor Năstase, fiind invitaţi la cina de gală dedicată evenimentului în marja unei conferinţe internaţionale organizate de US Embassy Bucharest, potrivit aceluiaşi mesaj.

Europarlamentarul detaliază mesajele pe care le va transmite, primul fiind nevoia de contacte şi discuţii într-o lume incertă, marcată de războiul din Ucraina, tensiuni cu Federaţia Rusă şi conflictul nesoluţionat din Iran, descriind activismul AUR în politica externă şi de securitate ca pe o obligaţie, nu un exerciţiu de imagine, conform postării citate. Al doilea mesaj este simplu şi important: AUR vrea să transmită partenerilor occidentali că nu este alternativa cantitativă la actuala putere, ci alternativa calitativă, capabilă să fie un partid care nu doar emite principii, ci chiar să facă politici şi să le implementeze, potrivit aceluiaşi mesaj.

Al treilea mesaj este că AUR reprezintă România, o ţară puternică, dar care, din păcate, nu are conştiinţa acestei dimensiuni considerabile, nici la nivel teritorial, nici demografic, nici politic, opinie pe care formaţiunea îşi propune să o agregheze prin mişcări suveraniste şi conservatoare în spaţiul european, conform postării citate. Dungaciu menţionează că discută cu parteneri italieni şi are legătura cu actualul partener francez prin preşedintele Grupului Conservatorilor şi Reformiştilor, ceea ce ar fi important pentru poziţia AUR în noua conservare europeană, potrivit aceleiaşi surse.

El precizează că, la Washington, va participa la întâlniri cu congresmeni din Comisia de Politică Externă, reprezentanţi ai diverselor ministere ale Statelor Unite, asociaţii din mediul ONG şi academic, urmărind construirea de parteneriate, conform postării citate.

Opinia Cititorului ( 1 )

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  1. 1.  Bine le face !
    (mesaj trimis de anonim în data de 30.06.2026, 15:34)

    Bine le face ! Cei de la Washington vor afla ca in timp ce ceilalti se bat intre ei, AUR reprezinta Romania la cel mai inalt nivel. Inclusiv lasitatea de Nisuchor va afla ...

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