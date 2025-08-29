Economia Coreei de Nord a screscut cu 3,7% în 2024

Economia Coreei de Nord a crescut cu 3,7% în 2024, cel mai rapid ritm din ultimii opt ani, susţinută de expansiunea industriei prelucrătoare, a construcţiilor şi a mineritului, pe fondul intensificării cooperării economice cu Rusia, potrivit estimărilor Băncii Coreei (BOK), transmite Reuters, care afirmă cele ce urmează.

Avansul marchează cel mai ridicat nivel după 2016, când PIB-ul nord-coreean a urcat cu 3,9%. Sectorul chimic greu a înregistrat o creştere record de 10,7%, impulsionată de producţia de metale destinate industriei de armament, exportate în Rusia. Mineritul a avansat cu 8,8%, cea mai mare creştere după 1999.

Exporturile au urcat cu 10,8%, până la 360 de milioane de dolari, în timp ce comerţul total a scăzut cu 2,6%, rămânând sub nivelul de dinaintea pandemiei.

Venitul naţional brut nominal a fost estimat la 1.239 dolari pe cap de locuitor, echivalent cu doar 3,4% din nivelul Coreei de Sud, conform sursei citate.

Datele BOK, publicate anual pe baza informaţiilor de la agenţii de informaţii şi comerţ exterior, sunt considerate cele mai fiabile estimări privind economia nord-coreeană, în lipsa unor statistici oficiale.