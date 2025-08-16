Economia Japoniei a crescut peste aşteptări în al doilea trimestru al anului

Produsul Intern Brut al Japoniei a avansat cu 0,3% în al doilea trimestru din 2025, faţă de primele trei luni ale anului, depăşind prognozele analiştilor, în pofida tensiunilor comerciale cu Statele Unite, potrivit news.ro.

Creşterea a fost impulsionată în principal de exporturi, care au adăugat 0,3 puncte procentuale la PIB, după o contracţie de 0,8% în primul trimestru.

Pe termen anual, economia niponă a urcat cu 1,2%, sub ritmul de 1,8% consemnat la început de an. În ritm anualizat, expansiunea a fost de 1%, mai mult decât dublu faţă de estimarea de 0,4%.

Publicarea datelor a dus la o apreciere de 0,59% a indicelui bursier Nikkei 225 şi la o întărire modestă a yenului, la 147,6 unităţi pentru un dolar.

Rezultatele vin în contextul unui climat comercial dificil. Japonia a semnat abia pe 23 iulie un acord cu SUA, care prevede o taxă vamală de 15% pe toate exporturile, inclusiv pe sectorul auto - pilon central al economiei, reprezentând 28,3% din totalul exporturilor în 2024. În trimestrul analizat, producătorii japonezi au fost nevoiţi să suporte tarife de 25% la automobile.

Banca Japoniei şi-a îmbunătăţit prognoza de creştere pentru anul fiscal 2025 la 0,6%, însă a avertizat asupra riscului de încetinire cauzat de slăbirea economiilor externe şi de scăderea profiturilor companiilor. Economiştii avertizează că investiţiile corporative ar putea fi afectate de presiunea tarifelor, iar o recesiune nu este exclusă dacă impactul acestora va fi semnificativ.