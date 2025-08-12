Economii de peste 4 milioane de lei pe an, de la directorii a cinci companii municipale

English Version

Strângerea curelei poate începe şi de la vârf, nu doar de la bază, un bun exemplu îl reprezintă reducerile veniturilor unor şefi din companiile administrate de Primăria Bucureştiului. Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunţat reducerea indemnizaţiilor directorilor şi membrilor consiliilor de administraţie din mai multe companii aflate în subordinea municipalităţii. Măsura, aplicată în baza Hotărârii CGMB nr. 185/2025, adoptată în iunie, vizează Societatea de Transport Bucureşti, Energetica Servicii SA, Parking Bucureşti, Centrul de Sănătate STB şi Eco Igienizare S.A.

Potrivit edilului, modificările vor aduce o economie de peste 4 milioane de lei anual, echivalentul a aproximativ 350.000 de lei pe lună, în bugetele companiilor.

„Fondurile vor fi direcţionate către nevoile reale ale oraşului - infrastructură, transport, servicii publice de calitate. Orice alte cheltuieli inutile din bugetul Capitalei vor fi urgent rectificate. Fiecare leu economisit se întoarce în proiecte pentru bucureşteni”, a subliniat Bujduveanu.

• Parte a unei reforme mai ample la nivel naţional

Pe lângă măsurile luate la nivel local, Guvernul a aprobat formarea unui grup de lucru dedicat reformei întreprinderilor publice, obiectiv inclus în Programul de Guvernare. Acesta va analiza situaţia companiilor de stat, cu scopul reducerii numărului de membri din consiliile de administraţie, revizuirii indemnizaţiilor şi diminuării personalului excedentar. Economiile pot ajunge la cifre ameţitoare!