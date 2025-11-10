Edenred Finance încheie un parteneriat strategic cu Shell Fleet Solutions

Edenred Finance, unul dintre principalii furnizori europeni de servicii de rambursare a taxelor, prezent şi pe piaţa din România, a anunţat iniţierea unei colaborări strategice cu Shell Fleet Solutions, divizia globală de soluţii de mobilitate a companiei Shell, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Parteneriatul vizează simplificarea şi accelerarea procesului de rambursare a TVA-ului şi a accizelor pentru companiile de transport rutier comercial din portofoliul Shell Fleet Solutions, care vor beneficia astfel de o procedură mai rapidă, mai sigură şi mai flexibilă, disponibilă în peste 30 de ţări europene.

„Sunt încântată de faptul că expertiza vastă a Edenred Finance devine disponibilă unui lider global precum Shell Fleet Solutions. Expertiza combinată şi standardele tehnice înalte ale sistemelor noastre vor oferi clienţilor comuni o experienţă optimă şi facilă şi le vor uşura cu adevărat procesele de recuperare a taxelor”, a declarat Loreta Augulyte-Grekauskiene, CEO al Edenred Finance.

Noua colaborare marchează o extindere a parteneriatului dintre Edenred Mobility şi Shell Fleet Solutions la nivel european, consolidând poziţia ambelor companii pe segmentul transportului şi mobilităţii. Integrarea soluţiilor Edenred Finance în ecosistemul Shell va creşte valoarea serviciilor oferite clienţilor existenţi şi potenţiali, contribuind la optimizarea costurilor şi la eficientizarea fluxurilor financiare din industria transporturilor.