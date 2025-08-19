Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Educaţia începe anul şcolar cu salarii şi burse asigurate, în ciuda crizei fiscal-bugetare

O.D.
19 august

Educaţia începe anul şcolar cu salarii şi burse asigurate, în ciuda crizei fiscal-bugetare

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a transmis că măsurile de control adoptate de Guvern pentru gestionarea crizei fiscal-bugetare permit începerea noului an şcolar cu salariile şi bursele asigurate pentru personalul din educaţie şi cercetare.

Evaluările internaţionale evită retrogradarea României

După decizia Agenţiei Internaţionale de Evaluare Financiară Standard & Poor's din iulie, şi agenţia Fitch a anunţat, prin evaluarea din 15 august, că România evită retrogradarea în categoria „Junk”. Aceste decizii, care vin în continuarea evaluării ECOFIN, oferă o gură de oxigen pentru stabilitatea financiară a ţării şi pentru finanţarea domeniilor strategice, între care şi educaţia.

Pachetul de reforme, determinant pentru educaţie

Ministerul Educaţiei precizează că Pachetul 1 de reforme, ce include sistemul de educaţie (odată cu debutul noului an şcolar în septembrie), a avut un rol decisiv în menţinerea ratingului financiar. „Implicaţiile pozitive pentru educaţie-cercetare sunt că avem, în acest moment, contextul de a începe activităţile din toamnă cu salarii şi burse. Dacă reuşim să finalizăm şi să implementăm şi renegocierea PNRR, putem începe să fim mai optimişti pentru 2026”, a transmis MEC.

Urmează evaluări decisive în toamnă

Pentru a încheia anul 2025 în echilibru şi a construi modele de dezvoltare pentru 2026, Ministerul subliniază necesitatea finalizării tuturor măsurilor de criză fiscal-bugetară preconizate de Guvern. Următoarele teste pentru România vin din partea agenţiilor internaţionale de evaluare: Moody's, pe 12 septembrie 2025; Standard & Poor's, pe 10 octombrie 2025. Totodată, ţara trebuie să respecte şi termenul impus de Comisia Europeană: 15 octombrie 2025.

Daniel David: „Trebuie să gândim în logică de reformă, nu doar de austeritate”

„Aşa cum am mai spus, misiunea mea este ca - după sau în timp ce trecem de această criză fiscal-bugetară - să aducem resurse în sistem, să eliminăm din măsurile temporare de austeritate şi să începem să gândim într-o logică de reformă, nu doar de austeritate şi de criză”, a declarat ministrul Educaţiei. Astfel, chiar dacă anul şcolar 2025-2026 începe într-un context economic dificil, semnalele pozitive de pe plan financiar internaţional şi adaptările făcute la nivel guvernamental permit o relativă stabilitate în sistemul educaţional.

Curs valutar BNR

18 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0588
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3326
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3652
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8677
Gram de aur (XAU)Gram de aur466.4968

Cotaţii Emitenţi BVB

Cotaţii fonduri mutuale

