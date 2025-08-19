Educaţia începe anul şcolar cu salarii şi burse asigurate, în ciuda crizei fiscal-bugetare

English Version

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a transmis că măsurile de control adoptate de Guvern pentru gestionarea crizei fiscal-bugetare permit începerea noului an şcolar cu salariile şi bursele asigurate pentru personalul din educaţie şi cercetare.

• Evaluările internaţionale evită retrogradarea României

După decizia Agenţiei Internaţionale de Evaluare Financiară Standard & Poor's din iulie, şi agenţia Fitch a anunţat, prin evaluarea din 15 august, că România evită retrogradarea în categoria „Junk”. Aceste decizii, care vin în continuarea evaluării ECOFIN, oferă o gură de oxigen pentru stabilitatea financiară a ţării şi pentru finanţarea domeniilor strategice, între care şi educaţia.

• Pachetul de reforme, determinant pentru educaţie

Ministerul Educaţiei precizează că Pachetul 1 de reforme, ce include sistemul de educaţie (odată cu debutul noului an şcolar în septembrie), a avut un rol decisiv în menţinerea ratingului financiar. „Implicaţiile pozitive pentru educaţie-cercetare sunt că avem, în acest moment, contextul de a începe activităţile din toamnă cu salarii şi burse. Dacă reuşim să finalizăm şi să implementăm şi renegocierea PNRR, putem începe să fim mai optimişti pentru 2026”, a transmis MEC.

• Urmează evaluări decisive în toamnă

Pentru a încheia anul 2025 în echilibru şi a construi modele de dezvoltare pentru 2026, Ministerul subliniază necesitatea finalizării tuturor măsurilor de criză fiscal-bugetară preconizate de Guvern. Următoarele teste pentru România vin din partea agenţiilor internaţionale de evaluare: Moody's, pe 12 septembrie 2025; Standard & Poor's, pe 10 octombrie 2025. Totodată, ţara trebuie să respecte şi termenul impus de Comisia Europeană: 15 octombrie 2025.

• Daniel David: „Trebuie să gândim în logică de reformă, nu doar de austeritate”

„Aşa cum am mai spus, misiunea mea este ca - după sau în timp ce trecem de această criză fiscal-bugetară - să aducem resurse în sistem, să eliminăm din măsurile temporare de austeritate şi să începem să gândim într-o logică de reformă, nu doar de austeritate şi de criză”, a declarat ministrul Educaţiei. Astfel, chiar dacă anul şcolar 2025-2026 începe într-un context economic dificil, semnalele pozitive de pe plan financiar internaţional şi adaptările făcute la nivel guvernamental permit o relativă stabilitate în sistemul educaţional.