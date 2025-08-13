Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Educaţie: 58 de universităţi vor forma viitorii profesori în 2025 - 2026

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 13 august

Educaţie: 58 de universităţi vor forma viitorii profesori în 2025 - 2026

English Version

Ministerul Educaţiei a publicat lista oficială a instituţiilor de învăţământ superior care, în anul universitar 2025 - 2026, vor organiza Programul de formare psihopedagogică necesar certificării competenţelor pentru profesia didactică. În total, 58 de universităţi din întreaga ţară au primit această acreditare.

Ordin publicat în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial a apărut Ordinul ministrului Educaţiei şi Cercetării prin care se aprobă lista universităţilor acreditate pentru organizarea programului de formare psihopedagogică, atât pentru nivelul I, destinat debutanţilor, cât şi pentru nivelul II, adresat celor care îşi doresc un nivel superior de pregătire. Potrivit documentului, universităţile care nu figurează în anexă vor intra într-o fază de lichidare a programelor: vor continua pregătirea studenţilor deja înscrişi în anii anteriori, dar nu vor mai organiza admitere în 2025 - 2026.

Şanse şi pentru cadrele din preuniversitar

Anul universitar viitor, instituţiile de învăţământ superior acreditate şi menţionate în anexă vor putea organiza şi examene pentru obţinerea gradelor didactice II şi I. Aceste evaluări se adresează profesorilor şi învăţătorilor din învăţământul preuniversitar, în cadrul centrelor de perfecţionare şi formare continuă.

În Bucureşti, programul va fi disponibil la o gamă variată de universităţi, inclusiv:Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica; Universitatea Tehnică de Construcţii; Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară;

Universitatea din Bucureşti; Academia de Studii Economice; Universitatea Naţională de Muzică; Universitatea Naţională de Arte; Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale”; Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport;

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative.

Cadru naţional de formare a profesorilor

Lista completă a celor 58 de universităţi include centre universitare din toate regiunile ţării, fiecare cu un număr maxim aprobat de studenţi ce pot fi şcolarizaţi. Astfel, Ministerul Educaţiei încearcă să asigure o distribuţie echilibrată a formării cadrelor didactice, în contextul în care nevoia de profesori calificaţi rămâne ridicată.

