EFE: Iranul anunţă că negocierile tehnice cu SUA s-au încheiat şi se trece la următoarea fază

Viceministrul de externe al Kazem Gharibabadi a declarat marţi că negocierile tehnice care au avut loc în Elveţia între delegaţiile Iran şi Statele Unite ale Americii s-au încheiat cu crearea a patru grupuri de lucru şi că următoarea fază va implica un comitet de nivel înalt, informează EFE.

„Pe baza acordurilor încheiate, viitoarele negocieri se vor desfăşura sub supravegherea unui comitet de nivel înalt, cu prezenţa preşedintelui Adunării Consultative Islamice şi a ministrului nostru de externe, a vicepreşedintelui SUA şi a prim-miniştrilor Qatar şi Pakistan”, a subliniat Kazem Gharibabadi, potrivit agenţiei IRNA.

Reprezentantul iranian nu a precizat o dată pentru viitoarele negocieri, transmite EFE.

Cele patru grupuri de lucru privesc următoarele chestiuni: ridicarea sancţiunilor, programul nuclear, reconstrucţie şi dezvoltare economică, monitorizare şi implementare, potrivit EFE.

Kazem Gharibabadi a afirmat, de asemenea, că s-a convenit eliberarea „imediată” a 12 miliarde de dolari din fondurile îngheţate ale Iran şi că Statele Unite ale Americii au emis o licenţă care autorizează vânzarea de petrol produs de Iran, relatează EFE.

Luni, United States Department of the Treasury a emis o licenţă care autorizează timp de 60 de zile - până pe 21 august - producerea, vânzarea, transportul şi importul de ţiţei, produse petrochimice şi alte derivate ale petrolului iranian, deşi principalele sancţiuni economice împotriva Teheranului rămân în vigoare, potrivit EFE.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat pe platforma X că, „în concordanţă cu discuţiile productive care au loc în Elveţia, Iranul s-a angajat să asigure un tranzit liber şi deschis în Strâmtoarea Ormuz şi să permită intrarea inspectorilor Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică pe teritoriul său”, transmite EFE.

Luni, vicepreşedintele american JD Vance a afirmat la Burgenstock că s-au realizat „progrese foarte bune” în privinţa discuţiilor cu Teheranul şi a spus că „Strâmtoarea Ormuz este deschisă”, iar AIEA va putea intra în Iran, potrivit EFE.

După ce au ajuns la un acord-cadru, săptămâna trecută Statele Unite ale Americii au ridicat blocada asupra porturilor şi coastelor iraniene impusă în aprilie pentru a pune presiune asupra regimului de la Teheran, a cărui economie depinde de petrol, transmite EFE.

Înainte de impunerea asediului american, Iranul obişnuia să încarce peste 1,5 milioane de barili pe zi pentru export, însă în luna mai acest volum a scăzut la 260.000 de barili pe zi, conform analizelor CNBC.