Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

EFE: Partidul preşedintelui sârb Vucic cheamă la contramanifestaţii împotriva protestelor opoziţiei

I.S.
Internaţional / 20 august, 16:44

EFE: Partidul preşedintelui sârb Vucic cheamă la contramanifestaţii împotriva protestelor opoziţiei

Partidul Progresist Sârb (SNS), condus de preşedintele Aleksandar Vucic, a anunţat pentru miercuri contramanifestaţii în aproximativ 50 de localităţi din Serbia, ca răspuns la protestele opoziţiei care acuză guvernul de corupţie şi derive autoritare, transmite EFE.

SNS, formaţiune naţionalistă în ciuda denumirii sale, a chemat susţinătorii să respingă „blocarea vieţii normale” provocată de manifestaţiile antiguvernamentale, la care participă în special studenţi. „Când ei recurg la violenţe, este considerată o acţiune legitimă, dar când poliţia abia îşi face treaba, atunci se vorbeşte despre represiune”, a declarat liderul partidului, Milos Vucevic, referindu-se la incidentele recente.

Valul de proteste împotriva preşedintelui Vucic a început în noiembrie anul trecut, după prăbuşirea acoperişului gării din Novi Sad, tragedie soldată cu 16 morţi, pe care opoziţia a pus-o pe seama corupţiei generalizate.

Alegerile legislative din decembrie au adâncit tensiunile: SNS a obţinut 46% din voturi, în timp ce principala alianţă de opoziţie, „Serbia împotriva violenţei”, s-a clasat la 23,5%. Aceasta nu recunoaşte rezultatul scrutinului, pe care îl consideră fraudat, şi cere repetarea votului, organizând proteste de stradă frecvente.

Vucic a respins acuzaţiile, afirmând că are dovezi că manifestaţiile sunt alimentate din exterior, sugerând implicarea unor state occidentale interesate să îl înlăture de la putere.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

20 august

Citeşte Ziarul BURSA din 20 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

20 august
Ediţia din 20.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

20 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0611
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3462
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3836
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8679
Gram de aur (XAU)Gram de aur464.7759

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb