EFE: Partidul preşedintelui sârb Vucic cheamă la contramanifestaţii împotriva protestelor opoziţiei

Partidul Progresist Sârb (SNS), condus de preşedintele Aleksandar Vucic, a anunţat pentru miercuri contramanifestaţii în aproximativ 50 de localităţi din Serbia, ca răspuns la protestele opoziţiei care acuză guvernul de corupţie şi derive autoritare, transmite EFE.

SNS, formaţiune naţionalistă în ciuda denumirii sale, a chemat susţinătorii să respingă „blocarea vieţii normale” provocată de manifestaţiile antiguvernamentale, la care participă în special studenţi. „Când ei recurg la violenţe, este considerată o acţiune legitimă, dar când poliţia abia îşi face treaba, atunci se vorbeşte despre represiune”, a declarat liderul partidului, Milos Vucevic, referindu-se la incidentele recente.

Valul de proteste împotriva preşedintelui Vucic a început în noiembrie anul trecut, după prăbuşirea acoperişului gării din Novi Sad, tragedie soldată cu 16 morţi, pe care opoziţia a pus-o pe seama corupţiei generalizate.

Alegerile legislative din decembrie au adâncit tensiunile: SNS a obţinut 46% din voturi, în timp ce principala alianţă de opoziţie, „Serbia împotriva violenţei”, s-a clasat la 23,5%. Aceasta nu recunoaşte rezultatul scrutinului, pe care îl consideră fraudat, şi cere repetarea votului, organizând proteste de stradă frecvente.

Vucic a respins acuzaţiile, afirmând că are dovezi că manifestaţiile sunt alimentate din exterior, sugerând implicarea unor state occidentale interesate să îl înlăture de la putere.