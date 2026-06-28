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EFE: Rachel Reeves, ministrul britanic al economiei, reafirmă sprijinul Regatului Unit pentru Ucraina şi anunţă ajutoare de miliarde de lire sterline

L.B.
Internaţional / 28 iunie, 11:16

Sursă foto: Facebook / Rachel Reeves, Ministrul britanic al economiei

Sursă foto: Facebook / Rachel Reeves, Ministrul britanic al economiei

Ministrul britanic al economiei, Rachel Reeves, a reafirmat la Kiev sprijinul Regatului Unit pentru Ucraina, într-o vizită neanunţată în capitala ucraineană, conform unui comunicat britanic citat de EFE. Reeves a alocat Ucrainei un ajutor nemilitar de 1,5 miliarde de lire sterline (1,7 miliarde de euro) în acest an şi 3 miliarde de lire sterline anual (3,4 miliarde euro) pentru apărare, potrivit sursei citate.

În cadrul vizitei, Reeves s-a întâlnit cu ministrul apărării ucrainean, Mihailo Fedorov, împreună cu companii britanice şi ucrainene din sector, şi a vizitat un centru de reabilitare pentru copii cu dizabilităţi finanţat de Regatul Unit, precum şi complexul religios Lavra Pecerska, avariat într-un atac rusesc în această lună, conform comunicatului. Guvernul britanic a anunţat săptămâna aceasta, la o conferinţă la Gdansk (Polonia), un pachet de aproape 290 de milioane de lire sterline (335,8 milioane de euro) pentru rezilienţa şi securitatea energetică a Ucrainei, potrivit EFE.

De la începutul invaziei ruse, Regatul Unit a angajat până la 25 de miliarde de lire sterline pentru sprijinirea Ucrainei, dintre care 16 miliarde pentru ajutor militar, până la 5,6 miliarde pentru sprijin nemilitar şi 3,5 miliarde pentru finanţarea exporturilor, conform comunicatului. „Sprijinul Regatului Unit pentru Ucraina este neclintit. Sunt mândră să vizitez Kievul şi să văd beneficiile investiţiilor britanice”, a declarat Reeves, adăugând că colaborarea nu doar că ajută Ucraina pe câmpul de luptă, ci aduce capacitatea financiară pentru reconstrucţie, ajutorarea persoanelor vulnerabile şi protejarea infrastructurilor critice, potrivit EFE.

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