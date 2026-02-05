Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
eJobs: Muncitorii şi candidaţii fără studii superioare, lideri la schimbarea joburilor în 2026

Companii / 5 februarie, 19:21

Platforma eJobs anunţă că la începutul anului 2026 s-a remarcat o creştere semnificativă a interesului candidaţilor pentru locurile de muncă disponibile pe piaţa românească, în special în rândul muncitorilor şi candidaţilor fără studii superioare, conform unui comunicat de presă transmis redacţiei.

Numărul de aplicări a crescut pe toate palierele, iar segmentul blue collar a înregistrat cifre record atât pe platforma eJobs.ro, cât şi pe iajob.ro, platforma lansată recent de eJobs România pentru candidaţii care doresc să se angajeze rapid, fără a mai parcurge paşii tradiţionali ai unui proces de recrutare, precizează compania.

„Am observat o creştere exponenţială a traficului pe platformă încă din primele zile ale anului, ceea ce ne-a arătat că există un număr mare de candidaţi aflaţi în prospectarea pieţei d. Traficul a crescut cu aproape 65% comparativ cu decembrie 2025, iar aplicările au urcat cu 51%, ceea ce este semnificativ chiar şi pentru luna ianuarie, în mod obişnuit o lună aglomerată în termeni de aplicări”, a transmis Bogdan Badea, CEO eJobs.

Creşterea interesului vine în paralel cu o ofertă mai mare de job-uri entry-level. Pe iajob.ro, 72% dintre poziţiile postate se adresează candidaţilor fără experienţă, 17% celor cu 0-2 ani de experienţă, 9,6% celor cu 3-5 ani şi puţin peste 1% candidaţilor cu experienţă între 5 şi 7 ani. Cei mai căutaţi sunt muncitorii necalificaţi (66,6%), absolvenţii de liceu (19%) şi muncitorii calificaţi (12%), în timp ce studenţii şi absolvenţii de studii superioare sunt mai puţin vizaţi de angajatori.

Rapiditatea procesului de aplicare şi contactul direct cu angajatorul sunt decisive pentru aceste categorii. „Candidaţii preferă să contacteze angajatorul direct, cel mai adesea prin WhatsApp. În plus, 52% dintre job-uri afişează salariul, un factor important care stimulează aplicările rapide”, a mai adăugat Bogdan Badea.

Domeniile cu cele mai multe posturi disponibile pentru candidaţii entry-level sunt retail, servicii, industria alimentară, turism şi logistică. Potrivit datelor Salario, comparatorul salarial marca eJobs, salariul mediu net pentru aceste poziţii este de aproximativ 4.000 de lei pe lună. În prezent, aproape 5.000 de locuri de muncă sunt active pe iajob.ro, cele mai multe în Bucureşti, Braşov, Timişoara, Cluj-Napoca, Craiova şi Iaşi, este precizat în comunicatul companiei.

Această evoluţie indică o dinamică pozitivă pe piaţa muncii, cu un interes crescut pentru mobilitatea profesională, în special în segmentul blue collar, care pare să fie motorul principal al acestei creşteri la început de 2026.

