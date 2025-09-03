Electroalfa International are în derulare contracte de 145 milioane euro în proiecte strategice de infrastructură

Electroalfa International, companie cu capital 100% românesc, derulează în prezent contracte în valoare de peste 145 milioane euro în domenii esenţiale pentru economia naţională - energie, transport, rafinare, rezidenţial, industrial şi irigaţii, potrivit unui comunicat transmis de companie.

Printre proiectele majore se numără modernizarea tehnologică a Rafinăriei Petrobrazi, livrarea de echipamente pentru infrastructura electrică a Autostrăzii Moldovei (A7), reabilitarea staţiei de transformare 110/20 kV Drăgăşani şi extinderea reţelei de distribuţie la Târgu Jiu. De asemenea, compania contribuie la modernizarea infrastructurii de irigaţii din Mehedinţi şi Giurgiu şi la reabilitarea reţelelor de 20 kV la Horezu.

„Am construit un ecosistem operaţional capabil să funcţioneze la scară industrială, dar cu grijă constantă faţă de specificul fiecărui proiect. Performanţa se cultivă pe o fundaţie solidă de disciplină, expertiză şi parteneriate durabile”, a declarat Ştefan Petrea, Director General al Electroalfa International.

Compania a încheiat anul 2024 cu o cifră de afaceri de peste 134 milioane euro, în creştere de 3,5 ori faţă de 2020, evoluţie susţinută de consolidarea proiectelor în infrastructura energetică şi extinderea exporturilor.