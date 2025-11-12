Electromontaj va retehnologiza staţiile de pompare energetică Petrimanu, Jidoaia şi Lotru-Aval

Electromontaj, companie românească de referinţă pe piaţa energetică, parte a Grupului EM, va derula un proiect strategic de retehnologizare a staţiilor de pompare energetică Petrimanu, Jidoaia şi Lotru-Aval, parte a UHE „Dorin Pavel” (Lotru-Ciunget), potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Contractul, semnat cu Hidroelectrica, are o valoare de 97,88 milioane euro (fără TVA) şi reprezintă prima retehnologizare a acestor instalaţii de mare putere de la punerea lor în funcţiune, în urmă cu aproape cinci decenii. Lucrările se vor desfăşura pe o perioadă de 64 de luni şi includ etapele de proiectare, fabricaţie, montaj şi punere în funcţiune.

Cele trei staţii, amplasate în zona Voineasa-Lotru-Ciunget (judeţul Vâlcea), au o putere instalată totală de peste 60,5 MW şi joacă un rol esenţial în echilibrarea sistemului hidroenergetic. Împreună, acestea contribuie cu circa 50% din debitul acumulat în lacul Vidra, principala sursă de alimentare pentru hidrocentralele Ciunget, Mălaia şi Brădişor.

Amenajarea Lotru-Ciunget, construită între 1965 şi 1985, include trei hidrocentrale şi trei staţii de pompare care valorifică potenţialul energetic al râului Lotru şi al bazinelor limitrofe, generând un potenţial mediu anual de 1.243 GWh.

Retehnologizarea urmăreşte creşterea eficienţei şi fiabilităţii prin înlocuirea completă a echipamentelor electrice şi mecanice, modernizarea sistemelor de automatizare şi instalarea unui sistem SCADA de ultimă generaţie. Investiţia va extinde durata de viaţă a instalaţiilor, va reduce costurile de mentenanţă şi va aduce infrastructura la standardele europene actuale de siguranţă şi performanţă.

„Prin acest contract de aproape 100 milioane de euro, echipa noastră îşi reafirmă angajamentul faţă de excelenţă şi inovaţie. Complexul Lotru este inima sistemului hidroenergetic românesc, iar aceste lucrări contribuie direct la consolidarea securităţii energetice naţionale”, a declarat Ionuţ Tănăsoaica, Director General Electromontaj.

La rândul său, Cosmin Mitu, Director Dezvoltare Electromontaj, a precizat că proiectul „îmbină expertiza Electromontaj cu tehnologii moderne de automatizare şi control”, garantând o funcţionare eficientă şi sigură pentru „încă un ciclu de viaţă operaţional”.

Prin acest proiect, Electromontaj îşi consolidează poziţia de partener strategic al Hidroelectrica şi contribuie la modernizarea infrastructurii energetice naţionale, esenţială pentru tranziţia către o energie durabilă şi sigură.