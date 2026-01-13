Elon Musk a criticat parteneriatul Google-Apple în domeniul AI

Elon Musk a reacţionat negativ la anunţul privind parteneriatul strategic dintre Apple şi Google în domeniul inteligenţei artificiale, acord prin care tehnologia şi infrastructura Google ar urma să stea la baza dezvoltării suitei Apple Intelligence, potrivit Techrider.

„Pare o concentrare nerezonabilă de putere pentru Google, având în vedere că deţine deja Android şi Chrome”, a reacţionat Musk, conform sursei citate.

Noul parteneriat, semnat pe mai mulţi ani, va presupune ca nu doar Siri, ci întreaga suită Apple Intelligence să se bazeze pe soluţiile dezvoltate de Google, a relatat sursa menţionată. În prezent, Apple colaborează cu OpenAI pentru integrarea funcţiilor de inteligenţă artificială care nu pot fi realizate local pe dispozitive, acestea fiind preluate de ChatGPT, a mai relatat Techrider.

Criticile lui Elon Musk se adaugă unei serii mai largi de îngrijorări privind concentrarea puterii în domeniul inteligenţei artificiale în mâinile câtorva giganţi tehnologici, conform Techrider, care a mai precizat că rămâne de văzut dacă autorităţile de reglementare vor analiza în detaliu acest parteneriat sau dacă alte companii din industrie vor urma exemplul lui Musk şi vor contesta public direcţia aleasă de Apple şi Google.