Elon Musk ar putea deveni primul trilionar din lume dacă Tesla atinge valoarea de 8 trilioane de dolari

Elon Musk are şanse mari să devină primul trilionar din istorie dacă reuşeşte să crească valoarea de piaţă a Tesla la peste 8 trilioane de dolari în următorul deceniu, potrivit unui raport al The Guardian. Votul pentru aprobarea unui pachet de compensaţii care ar putea duce la această realizare va avea loc la adunarea anuală a acţionarilor Tesla, joi după-amiază, la Austin, Texas.

Planul propus include ţinte ambiţioase de performanţă pentru Musk, care includ creşterea capitalizării bursiere a Tesla de la 1,5 trilioane de dolari la 8,5 trilioane până în 2035. În plus, Musk trebuie să îndeplinească obiective tehnice şi financiare semnificative, inclusiv livrarea a 20 de milioane de vehicule electrice Tesla, dezvoltarea unui sistem de condus complet autonom cu 10 milioane de utilizatori activi, producerea a unui milion de roboţi humanoizi şi lansarea unui milion de robotaxiuri.

Pentru a deveni eligibil pentru un pachet de 12% din acţiunile Tesla, Musk trebuie să îndeplinească aceste obiective extrem de dificile. Totodată, trebuie să contribuie la dezvoltarea unui plan de succesiune pe termen lung şi să rămână implicat în companie cel puţin şapte ani şi jumătate.

Aceste obiective sunt considerate de mulţi analişti ca fiind extrem de provocatoare pentru Musk şi Tesla, însă Bloomberg estimează că averea actuală a lui Musk este de 473 de miliarde de dolari, ceea ce îl face cel mai bogat om din lume.

În privinţa pachetului de compensaţii, au apărut controverse în rândul investitorilor. Deşi mai multe fonduri mari de investiţii plănuiau iniţial să voteze împotriva acestuia, situaţia s-a schimbat rapid, iar Schwab, un mare investitor al Tesla, a declarat că susţinerea propunerii este în interesul tuturor părţilor implicate. Însă Norges Bank Investment Management, fondul suveran al Norvegiei, a anunţat că va vota împotriva acestui pachet din cauza îngrijorărilor legate de diluarea acţiunilor şi de lipsa de măsuri pentru reducerea riscurilor.

În acest context, Musk ar putea înregistra nu doar o realizare istorică personală, dar şi să transforme Tesla într-o companie de o valoare fără precedent în istoria pieţei financiare globale.