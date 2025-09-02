Elveţia a inaugurat cea mai înaltă clădire imprimată 3D din lume

Elveţia găzduieşte, din luna mai, cel mai mare turn imprimat 3D din lume, Tor Alva (Turnul Alb), o reţea de coloane din beton organic imprimate 3D, care măsoară 30 de metri, anunţă dezeen.com.

Construcţia Tor Alva a fost lansată în luna aprilie 2024. Proiectat de arhitecţii Michael Hansmeyer şi Benjamin Dillenburger şi imprimat cu beton de către Universitatea de tehnologie ETH Zurich, turnul este amplasat în satul Mulegns din Alpii Elveţieni. Destinaţia turnului este un loc pentru evenimente muzicale şi de teatru. Astfel, turnul are ca menire să reînvie satul Mulegns, care găzduieşte numai 11 persoane.

Designul turnului are 32 de coloane distincte în forma literei Y, fiecare cu un model de detalii texturate. Un robot dedicat proiectului a extrudat betonul, creând fiecare strat la o înălţime de 8 mm. Această tehnică anunţă o nouă eră a posibilităţilor de proiectare arhitecturală utilizată în imprimarea 3D.

Betonul imprimat 3D este componenta structurală principală a Turnului Alb, iar armătura din oţel este integrată în timpul procesului de imprimare robotizată.

Turnul are cinci etaje şi diverse încăperi, de la zonele mai mari şi mai luminoase din partea de sus până la zonele private şi mai liniştite de la bază. O scară în spirală conduce vizitatorii pe lângă colonade şi prin aceste zone către locul de desfăşurare a spectacolelor, situat la ultimul etaj, acoperit de o cupolă înaltă de 8 metri.

Creată de fundaţia culturală Nova Fundazium Origen, această structură demonstrează puterea producţiei digitale şi a proiectării computaţionale. Totodată, evidenţiază avantajele financiare şi de mediu ale implementării tehnologiei specifice de imprimare 3D. Din 23 mai, Tor Alva este deschis zilnic pentru tururi ghidate, iar din vară - ca loc de desfăşurare a spectacolelor.

Turnul urmează să stea în locul în care este amplasat acum până în 2029, perioadă în care va trebui să-şi demonstreze rezistenţa. Fiind construit modular, ulterior va fi demontat şi reconstruit în altă parte.

Tor Alva a fost construit pe o clădire existentă, folosită anterior ca fierărie. Forma sa cu patru etaje a fost prefabricată şi imită un tort stratificat, ca omagiu pentru istoria cofetarilor din regiune. ”Forma structurii aminteşte de un tort stratificat ornamentat - o referire la istoria emigrării cofetarilor din Graubunden, care şi-au exportat talentul de aici în întreaga Europă”, a declarat echipa din spatele acestui proiect.

Tor Alva a fost dezvoltat de arhitectul Michael Hansmeyer şi profesorii Walter Kaufmann, Robert Flatt şi Benjamin Dillenburger de la ETH Zurich, alături de o companie a universităţii, Mesh, şi firma de construcţii Zindel United.

Turnul a fost construit de ETH Zurich în campusul său Hönggerberg, pe parcursul a cinci luni. Componentele de beton au fost create de roboţi printr-un ”proces de fabricaţie aditivă”, ceea ce înseamnă că betonul a fost aplicat strat cu strat şi armat cu inele de oţel, eliminând necesitatea cofrajului. Fiecare componentă este conectată fără adezivi, folosind şuruburi detaşabile şi cabluri pentru post-tensiune astfel încât structura poate fi uşor demontată şi reconstruită în altă parte, în viitor. Scara în spirală conectează fiecare nivel.

”În timp ce un robot aplica betonul în straturi, un al doilea plasa o armătură în formă de inel în noua structură, la fiecare 20 de centimetri”, a explicat echipa, adăugând: ”Această armătură orizontală sub formă de inele este completată de armături longitudinale care sunt adăugate după imprimare”.

Pentru a se asigura că betonul poate susţine acest proces de stratificare, profesorul Flatt a dezvoltat un amestec specific ce se întăreşte rapid. ”Chiar înainte ca betonul să părăsească duză presurizată, doi aditivi sunt amestecaţi, permiţând obţinerea reliefului caracteristicilor asemănătoare picăturilor pe coloane”, au menţionat cei din echipă.

Hansmeyer a declarat pentru Dezeen că este prima dată când metoda de imprimare a fost utilizată pentru componente structurale, deoarece anterior fusese folosită numai pentru elemente decorative.

”Turnul Alb este mai mult decât un triumf tehnic - inspiră sectorul construcţiilor, încurajează turismul durabil şi oferă un nou spaţiu cultural”, a subliniat fondatorul Nova Fundaziun Origen, Giovanni Netzer, adăugând: ”Am fost fascinat de interacţiunea dintre designul digital, meşteşugul tradiţional, memoria culturală şi forma artistică. De asemenea, turnul oferă o nouă şansă unui sat aflat într-un con de umbră. Este extraordinar”.

(Articol preluat din Revista BURSA Construcţiilor)