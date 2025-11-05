Elveţia sprijină planul de pace al SUA în Orientul Mijlociu cu 22 de milioane de euro

Elveţia va contribui cu 20 de milioane de franci elveţieni (aproximativ 22 de milioane de euro) la implementarea planului de pace al Statelor Unite pentru Orientul Mijlociu, fonduri destinate sprijinului umanitar în Fâşia Gaza, reformei Autorităţii Naţionale Palestiniene şi promovării dialogului interreligios între israelieni şi palestinieni, potrivit agenţiei EFE.

Consiliul Federal al Elveţiei a salutat, într-un comunicat emis miercuri, progresele realizate de la încetarea focului, „în special în eliberarea ostaticilor”, şi a anunţat că va trimite patru experţi elveţieni la Centrul de Coordonare Civil-Militar condus de SUA în oraşul israelian Kiryat Gat. Aceştia vor contribui cu expertiză în domeniile dreptului umanitar, asistenţei umanitare şi dezarmării.

Guvernul elveţian a menţionat că, deşi volumul ajutorului umanitar a crescut, acesta rămâne insuficient şi a pledat pentru redeschiderea coridorului iordanian de ajutor, considerat esenţial pentru livrarea resurselor către Gaza. Jumătate din fondurile anunţate vor fi direcţionate către acest coridor.

Elveţia va susţine prin această contribuţie Biroul ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA), Comitetul Internaţional al Crucii Roşii (CICR) şi Semiluna Roşie Palestiniană. De la începutul războiului din Gaza, în octombrie 2023, Berna a alocat peste 127 de milioane de franci elveţieni (137 de milioane de euro) pentru sprijin umanitar în regiune.

Planul de pace propus de SUA include, printre altele, dezarmarea Hamas, creşterea fluxului de ajutoare umanitare, retragerea armatei israeliene şi instaurarea unui guvern internaţional de tranziţie, care urmează să fie înlocuit ulterior de unul palestinian reformat.