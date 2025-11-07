eMAG a început Black Friday cu vânzări de 227 milioane lei în primele 30 de minute

eMAG a anunţat că a început Black Friday 2025 cu un interes uriaş: în primele 30 de minute de la start, clienţii au comandat 755.000 de produse, cu 31% mai mult decât anul trecut, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Valoarea totală a comenzilor a ajuns la 227 milioane de lei, iar „minutul de aur” - al şaptelea de la start - a adus vânzări de 16,4 milioane de lei, cu 26% peste nivelul din 2024. „Secunda de aur” a consemnat 1.127 de produse comandate, în creştere cu 78% faţă de anul trecut.

„Black Friday este cel mai aşteptat eveniment de shopping, iar la start a fost o cursă contra-cronometru pentru a prinde cele mai bune oferte. Foarte mulţi oameni şi-au activat opţiunea de 12 rate fără dobândă prin MyWallet în săptămâna dinainte de Black Friday, cu un record de 1.600 de clienţi pe oră, iar valoarea plăţilor prin această metodă a crescut cu 30% faţă de anul trecut”, a declarat Tudor Manea, CEO Grup eMAG.

Pentru ediţia din acest an, compania a pregătit 2,2 milioane de oferte, dintre care 1,5 milioane la cel mai mic preţ din 2025, precum şi premii totale de 2 milioane de lei. În primele 30 de minute au fost comandate peste 3.500 de experienţe (bilete la Untold, Electric Castle, Summer Well şi Beach Please), 1.000 de abonamente la energie electrică la 1 leu/KW, 123 de nopţi de cazare, 91.065 grame de aur, 10.000 kg de carne de porc, 869 de bilete de avion, 9.500 de pachete de sănătate şi două automobile.

Abonamentul Genius a fost primul produs integrat în oferta de Black Friday şi beneficiază de un preţ special de 49 de lei, alături de vouchere în valoare de 250 de lei. În ziua de dinaintea evenimentului, eMAG a înregistrat un nou record al numărului de persoane care au primit acces la un buget mediu de 9.000 de lei prin activarea MyWallet, cu 1.600 de clienţi într-o singură oră.

Cele mai căutate produse au fost din categoriile cosmetice şi suplimente (191.000 unităţi), băuturi, băcănie şi curăţenie (216.000), jucării şi articole pentru copii (77.000), laptopuri şi IT (20.000), televizoare şi gaming (23.000), telefoane şi tablete (30.000), electrocasnice mici (41.000), electrocasnice mari (23.000), articole fashion (21.000) şi mobilă şi casă (34.000).

Potrivit companiei, 80% dintre comenzi au fost plătite cu cardul, iar peste 2,5 milioane de clienţi sunt eligibili pentru serviciul eMAG MyWallet, care permite plata în rate fără dobândă sau amânarea plăţii cu 30 de zile.